Осенью 2020-го стартует комикс-кроссовер «Песочного человека» и «Ключей Локков»

Издательства IDW и DC представили новую серию комиксов, сюжет которой объединит вселенные «Песочного человека» и «Ключей Локков».
Новая история под названием Locke & Key / The Sandman Universe: Hell & Gone стартует с нулевого выпуска в октябре. В этот выпуск войдут перепечатанные страницы оригинальных серий обеих вселенных (если вы с ними знакомы, то можно пропустить). Полноценный первый номер выходит в ноябре, он свяжет Ключ Люцифера со Страной Грёз и особняком Локков. Серию пишут авторы «Локков» — Джо Хилл и Габриэль Родригез.
Издательство также поделилось двумя вариантными обложками для первого номера.
Оба проекта получили сериальные адаптации от Netflix. Первый сезон «Ключей Локков» вышел в феврале, а съёмки «Песочного человека» при участии Нила Геймана ещё идут.
Читайте также
Почему «Песочный человек» Нила Геймана — великий комикс
Мир комикса Нила Геймана «Песочный человек» причудлив и сюрреалистичен, но у него есть своя логика, а проблемы его героев созвучны нашим.
Почему стоит читать «Ключи Локков»
Чем примечательна работа Джо Хилла и почему заслуживает внимания.
-
Новости фантастики
Юэн Макгрегор, Рон Перлман и Тильда Суинтон: актёрский состав «Пиноккио» Дель Торо
Оливия Уайлд может поставить супергеройскую картину для Sony — возможно, про Женщину-паука
Из команды Bloodlines 2 уволили нарративного дизайнера и творческого директора
«Шевелись, Киберплотва» — игроки сочиняют частушки про Cyberpunk 2077
Netflix продлил «Боевую монахиню» на второй сезон
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.