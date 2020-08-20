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    Осенью 2020-го стартует комикс-кроссовер «Песочного человека» и «Ключей Локков»

    20 августа 2020
    Кот-император
    20.08.2020
    471
    0 минут на чтение

    Издательства IDW и DC представили новую серию комиксов, сюжет которой объединит вселенные «Песочного человека» и «Ключей Локков».

    Новая история под названием Locke & Key / The Sandman Universe: Hell & Gone стартует с нулевого выпуска в октябре. В этот выпуск войдут перепечатанные страницы оригинальных серий обеих вселенных (если вы с ними знакомы, то можно пропустить). Полноценный первый номер выходит в ноябре, он свяжет Ключ Люцифера со Страной Грёз и особняком Локков. Серию пишут авторы «Локков» — Джо Хилл и Габриэль Родригез.

    Издательство также поделилось двумя вариантными обложками для первого номера.

    Осенью 2020-го стартует комикс-кроссовер «Песочного человека» и «Ключей Локков» 1 Осенью 2020-го стартует комикс-кроссовер «Песочного человека» и «Ключей Локков» 2

    Оба проекта получили сериальные адаптации от Netflix. Первый сезон «Ключей Локков» вышел в феврале, а съёмки «Песочного человека» при участии Нила Геймана ещё идут.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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