Осенью 2020-го стартует комикс-кроссовер «Песочного человека» и «Ключей Локков»

Издательства IDW и DC представили новую серию комиксов, сюжет которой объединит вселенные «Песочного человека» и «Ключей Локков».

Новая история под названием Locke & Key / The Sandman Universe: Hell & Gone стартует с нулевого выпуска в октябре. В этот выпуск войдут перепечатанные страницы оригинальных серий обеих вселенных (если вы с ними знакомы, то можно пропустить). Полноценный первый номер выходит в ноябре, он свяжет Ключ Люцифера со Страной Грёз и особняком Локков. Серию пишут авторы «Локков» — Джо Хилл и Габриэль Родригез.

Издательство также поделилось двумя вариантными обложками для первого номера.

Оба проекта получили сериальные адаптации от Netflix. Первый сезон «Ключей Локков» вышел в феврале, а съёмки «Песочного человека» при участии Нила Геймана ещё идут.