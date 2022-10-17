Открылся предзаказ кулинарной книги по вселенной «Ведьмака»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ ещё одной кулинарной книги — на этот раз по вселенной «Ведьмака». Это первая книга рецептов по миру Сапковского и CD Projekt Red на русском языке, пусть и неофициальная.

Многие фанаты «Ведьмака» впервые познакомились с этим пленяющим миром через компьютерные игры, которые привнесли в канон новые сюжеты, персонажей, блюда — они также представлены в кулинарной книге. Например, в игровом княжестве Туссент Геральт может найти записки с рецептами, навеянными французской кухней. Среди них — паста «Этуаль бланш», паштет из кролика, открытый пирог фламиш и беф бургиньон, яблочный «Тарт татен», ну и куда же без согревающих супов: бульоны с клецками и супы на мучной закваске вы найдете в главе «Туссент».

Что внутри?

Первая кулинарная книга по «Ведьмаку» в России

Более 60 блюд из книг и видеоигр

Деление на главы: «Еда путников и ведьмаков», «Еда чародеев», «Еда кметов», «Таверны и улицы Северных королевств», «За княжеским столом» и «Напитки»

Потрясающие фотографии готовых блюд

Концепт-арты и вдохновляющие рисунки

Автор обращалась к оригинальным историческим источникам — любителям реконструкции наверняка придётся по душе

Развороты

50 ранних пташек, можно приобрести за 1450 рублей. Отправка планируется в ноябре.