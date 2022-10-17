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    Новости

    Открылся предзаказ кулинарной книги по вселенной «Ведьмака»

    17 октября 2022
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    17.10.2022
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    0 минут на чтение
    Открылся предзаказ кулинарной книги по вселенной «Ведьмака»

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ ещё одной кулинарной книги — на этот раз по вселенной «Ведьмака». Это первая книга рецептов по миру Сапковского и CD Projekt Red на русском языке, пусть и неофициальная.

    Многие фанаты «Ведьмака» впервые познакомились с этим пленяющим миром через компьютерные игры, которые привнесли в канон новые сюжеты, персонажей, блюда — они также представлены в кулинарной книге.

    Например, в игровом княжестве Туссент Геральт может найти записки с рецептами, навеянными французской кухней. Среди них — паста «Этуаль бланш», паштет из кролика, открытый пирог фламиш и беф бургиньон, яблочный «Тарт татен», ну и куда же без согревающих супов: бульоны с клецками и супы на мучной закваске вы найдете в главе «Туссент».

    Что внутри?

    • Первая кулинарная книга по «Ведьмаку» в России
    • Более 60 блюд из книг и видеоигр
    • Деление на главы: «Еда путников и ведьмаков», «Еда чародеев», «Еда кметов», «Таверны и улицы Северных королевств», «За княжеским столом» и «Напитки»
    • Потрясающие фотографии готовых блюд
    • Концепт-арты и вдохновляющие рисунки
    • Автор обращалась к оригинальным историческим источникам — любителям реконструкции наверняка придётся по душе

    Развороты

    Открылся предзаказ кулинарной книги по вселенной «Ведьмака» 1 Открылся предзаказ кулинарной книги по вселенной «Ведьмака» 3 Открылся предзаказ кулинарной книги по вселенной «Ведьмака» 2

    50 ранних пташек, можно приобрести за 1450 рублей. Отправка планируется в ноябре.

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