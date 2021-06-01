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    Новости

    Открылся предзаказ НРИ в жанре исторического фэнтези про Древний Рим Lex Arcana

    1 июня 2021
    01.06.2021
    473
    1 минута на чтение
    Открылся предзаказ НРИ в жанре исторического фэнтези про Древний Рим Lex Arcana 1

    На площадке CrowdRepublic открылся предзаказ ещё одной настольной ролевой игры — уже третьей за последнее время. На этот раз издательство «Студия «Пандора Бокс» готовит стартовый набор проекта в жанре исторического фэнтези про Древний Рим «Lex Arcana. Бескрайняя империя».

    Это вторая редакция классической итальянской ролевой игры, которая завоевала популярность у себя на родине ещё с 1994 года. Разработкой второй редакции занимались гейм-дизайнеры, создавшие игры по «Властелину колец» The One Ring и Adventures in Middle-earth.

    «Бескрайняя империя» — это низкое фэнтези, которое опирается на историю, культуру и мифы Древнего Рима. Действие разворачивается в 1229 году от основания Рима (или в 476 году от Р.Х по нашему летоисчислению) а в мире, который похож на наш, но с некоторыми серьёзными отличиями. Здесь, к примеру, Римская Империя продолжает простираться от британских островов до сирийской пустыни, эта империя никогда не принимала христианство и не была разделена. Кроме того, помимо обычных людей здесь можно встретить волшебных существ из мифов и легенд всех народов. Ну и, конечно, здесь существует магия: от сил римского пантеона до запретной египетской некромантии.

    Игроки берут на себя роли Custodes — членов особого отряда, который подчиняется напрямую Императору. В отряд входят умелые воины, дипломаты, исследователи, прорицатели, мудрецы и ассасины — в общем все, кто способен улаживать вопросы, связанные с вмешательством потусторонних и мистических сил в дела Империи.

    «Пандора» собирается выпустить две версии стартера: коробочный вариант и в виде брошюры. Помимо брошюры в коробку входят бланки-подсказки, 5 готовых персонажей, карта провинции, двухсторонняя карта с местом действия, 18 карточек и набор игральных костей ( d3, d4, d5, d6, d8, d10, d12, d20).

    Доставить обещают к марту 2022-го.

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