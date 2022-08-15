Озвучьте свои реплики голосами персонажей из Warcraft III

В сети обратили внимание на телеграм-бот под названием Silero, который может озвучивать текст голосами персонажей из Warcraft III в русском дубляже.
На выбор есть Артас, Утер, Джайна, Тиранда, Малфурион, Иллидан Медив, Кел’Тузад, Ануб’арак и другие герои.
От себя добавим: чем проще предложение, тем более аутентичной и целостной получается озвучка. Запятые лучше не использовать, так как они «рвут» аудио, а с точками в конце сообщение не обрывается.
Вот несколько примеров работы бота от нас:
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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