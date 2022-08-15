Озвучьте свои реплики голосами персонажей из Warcraft III

В сети обратили внимание на телеграм-бот под названием Silero, который может озвучивать текст голосами персонажей из Warcraft III в русском дубляже.

На выбор есть Артас, Утер, Джайна, Тиранда, Малфурион, Иллидан Медив, Кел’Тузад, Ануб’арак и другие герои.

От себя добавим: чем проще предложение, тем более аутентичной и целостной получается озвучка. Запятые лучше не использовать, так как они «рвут» аудио, а с точками в конце сообщение не обрывается.

Вот несколько примеров работы бота от нас: