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    Новости

    Paradox была готова отменить Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

    14 октября 2021
    14.10.2021
    2018
    0 минут на чтение
    Paradox была готова отменить Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

    Генеральный директор Paradox Interactive Фредрик Вестер в одном из интервью рассказал, что произошло с Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

    Издатель решил инвестировать в этот проект, чтобы выйти на рынок RPG.

    Я хотел увидеть, как воспримут Bloodlines 2, прежде чем вкладывать большие деньги в этот жанр.

    На графике разработки сильно сказались увольнение персонала из Hardsuit Labs, пандемия коронавируса и решение выпустить игру на консолях нового поколения.

    Paradox думала полностью свернуть производство, но компания получила «питч», который ее заинтересовал, так что проект передали другой студии.

    Фредрик не раскрыл название студии, но отметил, что это «очень уважаемые и талантливые разработчики», которые прежде уже работали над различными играми.

    Также Paradox обязательно продолжит развивать игры по мотивам World of Darkness. Компания даже готова искать новых партнеров и предоставить лицензию.

    В каком сейчас состоянии Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, неизвестно. Вестер отметил, что новые разработчики наверняка будут использовать часть наработок Hardsuit Labs. А времени на производство «достаточно».

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     Дмитрий Кинский |  02.03.2021

    Причины не называются.

     

     

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