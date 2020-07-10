Издание IGN опубликовало первые несколько страниц книги The World of Cyberpunk 2077 — энциклопедии-путеводителя, которая рассказывает о мире игры.

Над книгой работали Dark Horse Books и CD Projekt Red, она погрузит читателя в историю Найт-Сити, правящих корпораций и общества. Аннотация гласит, что книга расскажет, как экономический спад в США привёл к образованию Свободного Штата Калифорния. А ещё в ней приведены описание кибернетических технологий, районов города, оружия, банд и транспортных средств.

Судя по отрывкам, The World of Cyberpunk 2077 уделит много внимания периоду между играми Cyberpunk (20-е в CP2020, 30-е в CP v3.0 и 45-й в CP Red) и 2077-м.

Книгу можно предзаказать на Amazon, доступны два издания: базовое (36 долларов со скидкой) и deluxe (90 долларов). Выход намечен на июль.

Сама игра