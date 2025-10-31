Первый роман сценариста «Прибытия» получит экранизацию





Роман — это напряжённый психологический триллер о регрессивном психотерапевте и агенте департамента прогнозной аналитики Министерства внутренней безопасности, которые вынуждены объединиться, когда обнаруживают феномен, связанный с реинкарнацией, и сталкиваются с убийцей со сверхъестественными способностями, использующим свои прошлые жизни.





Simultaneous будет снят в рамках контракта Хайссерера с Sony Pictures, в который также входит экранизация научно-фантастическлй драмы «Растворение» по роману Николаса Бинга.



Сценарист фильмов «Притяжение» и «Птичий короб» Эрик Хейсерер выпустил свой дебютный роман Simultaneous на этой неделе, а компания Sony Pictures уже приобрела права на его экранизацию.