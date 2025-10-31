КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Первый роман сценариста «Прибытия» получит экранизацию

Андрей Квасков
31 октября 14:10
1 минута на чтение
Сценарист фильмов «Притяжение» и «Птичий короб» Эрик Хейсерер выпустил свой дебютный роман Simultaneous на этой неделе, а компания Sony Pictures уже приобрела права на его экранизацию.

Роман — это напряжённый психологический триллер о регрессивном психотерапевте и агенте департамента прогнозной аналитики Министерства внутренней безопасности, которые вынуждены объединиться, когда обнаруживают феномен, связанный с реинкарнацией, и сталкиваются с убийцей со сверхъестественными способностями, использующим свои прошлые жизни.

Simultaneous будет снят в рамках контракта Хайссерера с Sony Pictures, в который также входит экранизация научно-фантастическлй драмы «Растворение» по роману Николаса Бинга.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
