Первый трейлер «Марвел Зомби»

Disney представила дебютный трейлер анимационного мини-сериала «Марвел Зомби» по мотивам одноименной серии комиксов.
По сюжету Землю охватил зомби-вирус, в результате которого почти все человечество, включая большинство супергероев, превратилось в живых мертвецов. Противостоять нежити должны Доктор Стрэндж, Красный Страж, Человек-Паук, Шан-Чи, Блэйд и Елена Белова.
Шоураннером выступает Брайан Эндрюс, приложивший руку к анимационной антологии «Что, если...?».
Премьера состоится 24 сентября на Disney+. Всего в шоу будет четыре эпизода.
Трейлер
Постер
