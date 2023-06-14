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    Первый тизер мультсериала по игре Dead Cells

    14 июня 2023
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    14.06.2023
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    Компания Motion Twin опубликовала первый тизер-трейлер анимационного сериала по мотивам метроидвании Dead Cells.

    За производство отвечает французская студия Bobbypills, которая делала (и продолжает делать) трейлеры для игры.

    По сюжету проклятый остров охватывает чума, а король разрабатывает лекарство, которое превращает все население в чудовищ. Тогда-то появляются пророчества про героя с огненной головой, который свергнет сумасшедшего короля. Вот только спасение королевства не входит в его планы. Он просто хочет, чтобы его оставили в покое.

    Всего будет 10 эпизодов, хронометраж каждого из которых составит около семи минут.

    Мультсериал выйдет в 2024 году. Точной даты пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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