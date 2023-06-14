Первый тизер мультсериала по игре Dead Cells

Компания Motion Twin опубликовала первый тизер-трейлер анимационного сериала по мотивам метроидвании Dead Cells.
За производство отвечает французская студия Bobbypills, которая делала (и продолжает делать) трейлеры для игры.
По сюжету проклятый остров охватывает чума, а король разрабатывает лекарство, которое превращает все население в чудовищ. Тогда-то появляются пророчества про героя с огненной головой, который свергнет сумасшедшего короля. Вот только спасение королевства не входит в его планы. Он просто хочет, чтобы его оставили в покое.
Всего будет 10 эпизодов, хронометраж каждого из которых составит около семи минут.
Мультсериал выйдет в 2024 году. Точной даты пока нет.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.