Первый тизер-трейлер анимационного спин-оффа «Пацанов»

Amazon опубликовал тизер-трейлер анимационного спин-оффа «Пацанов» под названием The Boys: Diabolical.

В ролике показали рекламу вымышленной закусочной Vought a Burger, в которой приняли участие как знакомые «супергерои», так и совершенно новые.

Над мультсериалом работали Эрик Крипке, Сет Роген и Эван Голдберг, которые дали полную творческую свободу сценаристам.

Премьера состоится 4 марта 2022 года. Всего будет 8 не связанных друг с другом эпизодов, посвященных различным элементам вселенной «Пацанов».