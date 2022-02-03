Первый тизер-трейлер анимационного спин-оффа «Пацанов»

Amazon опубликовал тизер-трейлер анимационного спин-оффа «Пацанов» под названием The Boys: Diabolical.
В ролике показали рекламу вымышленной закусочной Vought a Burger, в которой приняли участие как знакомые «супергерои», так и совершенно новые.
Над мультсериалом работали Эрик Крипке, Сет Роген и Эван Голдберг, которые дали полную творческую свободу сценаристам.
Премьера состоится 4 марта 2022 года. Всего будет 8 не связанных друг с другом эпизодов, посвященных различным элементам вселенной «Пацанов».
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