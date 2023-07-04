Первый тизер-трейлер четвертого сезона «Темного дворецкого»

В рамках Anime Expo 2023 анонсировали четвертый сезон «Темного дворецкого» (или Kuroshitsuji в оригинале).

За производство отвечает CloverWorks, известная по «Обещанной Стране грез» и «Эта фарфоровая кукла влюбилась».

Режиссером выступит Кэндзиро Окада («Мартовский лев»). Компоновкой серий занимается Хироюки Ёсино, работавший над третьим сезоном. А за дизайн персонажей отвечает Юми Симидзу («Как и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась»).

Сериал вернется в 2024 году — точной даты пока нет.

Напомним, третий сезон закончился в 2014 году. Годом позднее вышла OVA под названием «Книга убийцы», а в 2017 году — «Книга Атлантики».

Тизер-трейлер

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