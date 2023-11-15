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    Новости

    Первый трейлер «Мадам Паутины» с Дакотой Джонсон и Сидни Суини

    15 ноября 2023
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    15.11.2023
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    Sony Pictures внезапно опубликовала первый трейлер «Мадам Паутины» (или Madame Web в оригинале).

    По сюжету Кассандра Уэбб открывает в себе способности ясновидения и знакомится с тремя девушками, которым уготовано великое будущее… если они переживут смертельное настоящее.

    За постановку супергеройского триллера отвечает Эс Джей Кларксон, которая работала над «Тостом», «Декстером» и «Героями». Главные роли исполняют Дакота Джонсон, Сидни Суини, Тахар Рахим и другие.

    Премьера состоится 14 февраля 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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