Первый трейлер «Мадам Паутины» с Дакотой Джонсон и Сидни Суини

Sony Pictures внезапно опубликовала первый трейлер «Мадам Паутины» (или Madame Web в оригинале).

По сюжету Кассандра Уэбб открывает в себе способности ясновидения и знакомится с тремя девушками, которым уготовано великое будущее… если они переживут смертельное настоящее.

За постановку супергеройского триллера отвечает Эс Джей Кларксон, которая работала над «Тостом», «Декстером» и «Героями». Главные роли исполняют Дакота Джонсон, Сидни Суини, Тахар Рахим и другие.

Премьера состоится 14 февраля 2024 года.