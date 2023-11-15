Первый трейлер «Мадам Паутины» с Дакотой Джонсон и Сидни Суини

Sony Pictures внезапно опубликовала первый трейлер «Мадам Паутины» (или Madame Web в оригинале).
По сюжету Кассандра Уэбб открывает в себе способности ясновидения и знакомится с тремя девушками, которым уготовано великое будущее… если они переживут смертельное настоящее.
За постановку супергеройского триллера отвечает Эс Джей Кларксон, которая работала над «Тостом», «Декстером» и «Героями». Главные роли исполняют Дакота Джонсон, Сидни Суини, Тахар Рахим и другие.
Премьера состоится 14 февраля 2024 года.
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