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    Новости

    Первый трейлер мультфильма «Удивительный Морис» — по книге Терри Пратчетта

    18 мая 2022
    18.05.2022
    460
    1 минута на чтение
    Первый трейлер мультфильма «Удивительный Морис» — по книге Терри Пратчетта

    Sky представила долгожданный мультфильм по книге Терри Пратчетта «Удивительный Морис и его грызуны».

    Роман мэтра — двадцать восьмой роман в цикле «Плоский мир». Он вышел в 2001 году, а на русском его издали в 2018-м. В книге Пратчетт обыгрывает историю гамельнского крысолова. Действие книги разворачивается вокруг хитроумного кота Мориса, который сдружился с крысами из подвала Незримого университета. Книгу традиционного относят к жанру юношеского фэнтези с элементами сказки — при этом её не приписывают ни к какому из подциклов.

    Кота Мориса озвучил Хью Лори («Доктор Хаус», «Авеню-5»), девушку Малисию — Эмилия Кларк («Игра престолов»), а Кита — Химеш Патель («Довод», Yesterday). Остальных персонажей озвучили Эрион Бакаре («Тёмные начала»), Джо Сагг, Джемма Артертон («Кингсмен. Начало»), Джули Атертон («Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы»), Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Благие знамения»), Дэвид Тьюлис («Чудо-женщина», «Гарри Поттер») и Хью Бонневилль («Приключения Паддингтона»).

    Производством занимаются студии Ulysses Filmproduktion и Studio Rakete совместно с ирландской студией Cantilever Media и британской Red Star Animation. Сценарий написал Терри Россио, известный по работе над «Пиратами Карибского моря», «Шреком» и мультфильмом «Аладдин». Дизайн персонажей — Картер Гудрич («Рататуй», «Храбрая сердцем»). Режиссёры — Тоби Генкель («Упс… Ной уплыл!», «Трио в перьях») и Флориан Вестерманн («Пришельцы в доме», «Упс… Ной уплыл!»).

    Премьера запланирована на конец года, ближе к праздникам.

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     Кот-император |  01.11.2021

    Премьера намечена на 2022-й.

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