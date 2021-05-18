Disney представил первый тизер мультсериала «Монстры на работы» (Monsters at Work), анонсированного ещё до запуска сервиса Disney+.
Действие мультсериала развернётся во вселенной «Монстров» — на следующий день после того, как Майк и Салли узнали, что детский смех позволяет вырабатывать в десять раз больше энергии для Монстрополиса. Главным героем стал Тайлер Таскмон, молодой монстр, который только-только закончил Университет. Он мечтал пугать детей, но теперь в этом смысла больше нет.
Голоса персонажам подарили Бен Фельдман, Келли Мэри Тран и Генри Уинкл. Билли Кристалл и Джон Гудман вернулись к своим старым героям.
Монстры выйдут на работу 2 июля — на Disney+.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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