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    Первый трейлер постапокалиптического аниме «Синдуальность: Нуар»

    27 марта 2023
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    27.03.2023
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    На прошедших выходных в сети появился первый трейлер фантастического постапокалиптического аниме-сериала «Синдуальность: Нуар» (или SYNDUALITY: Noir в оригинале).

    По сюжету в 2222 году остатки человечества пытаются ужиться с ИИ в последнем городе на Земле, который осаждают кровожадные существа, появившиеся в результате таинственного дождя под названием Слезы Новолуния.

    За производство отвечает студия 8bit, известная по «Синей Тюрьме» и «О моем перерождении в слизь». А режиссером выступает Юсукэ Ямамото, работавший над «Манящими горами».

    Премьера состоится в июле 2023 года эксклюзивно в Disney+.

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