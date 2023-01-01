Первый трейлер постапокалиптического аниме «Синдуальность: Нуар»

На прошедших выходных в сети появился первый трейлер фантастического постапокалиптического аниме-сериала «Синдуальность: Нуар» (или SYNDUALITY: Noir в оригинале).

По сюжету в 2222 году остатки человечества пытаются ужиться с ИИ в последнем городе на Земле, который осаждают кровожадные существа, появившиеся в результате таинственного дождя под названием Слезы Новолуния.

За производство отвечает студия 8bit, известная по «Синей Тюрьме» и «О моем перерождении в слизь». А режиссером выступает Юсукэ Ямамото, работавший над «Манящими горами».

Премьера состоится в июле 2023 года эксклюзивно в Disney+.

Трейлер

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