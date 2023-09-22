Первый трейлер реалити-шоу по «Игре в кальмара» от Netflix

Netflix поделился трейлером реалити-шоу по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара» с подзаголовком «Испытание».
В нем приняли участие 456 реальных людей со всего света, чтобы побороться за приз в 4,56 миллиона долларов.
Напомним, в ходе съемок реалити-шоу было много проблем — у участников не спрашивали согласия на испытания, некоторым приходилось вызывать медиков, организаторов подозревали в фальсификации результатов и не только.
Премьера состоится 22 ноября.
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