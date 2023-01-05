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    Первый трейлер «Ренфилда» — боевика про слугу Дракулы. Дракулу играет Николас Кейдж!

    5 января 2023
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    05.01.2023
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    0 минут на чтение

    В сети появился первый трейлер «Ренфилда» — комедийного хоррор-боевика, который рассказывает о злоключениях слуги Дракулы в современном мире. Ренфилд приходит в группу поддержки, где обсуждают абьюзивных начальников, ведь ему приходится частенько выполнять жуткие приказы по «работе» — например, приводить к господину невинных монашек.

    Трейлер показывает в образах Николаса Холта (Ренфилд) и Николса Кейджа (Дракула). И заодно демонстрирует, что в драках недостатка не будет!

    «Ренфилд» позиционируется как экшен-комедия про персонажей из «Дракулы» Брэма Стокера. Фильм родился из обломков «Тёмной киновселенной» Universal и собрал впечатляющую команду творцов. Режиссёр — Крис Маккей, известный не столько «Войной будущего», сколько «Лего Фильмом: Бэтмен» и работой над «Робоцыпом». А сценарий написали один из сценаристов «Рика и Морти» Райан Ридли и, внезапно, отец «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман, которому и принадлежит идея «Ренфилда».

    Мировая премьера намечена на апрель.

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     Егор Ермоченок |  26.12.2022

    Увидим Уиллема Дефо в изоляции, посмотрим две вольные адаптации «Дракулы», очередные экранизации Стивена Кинга и слэшер про неправильных пчёл и Винни Пуха.

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