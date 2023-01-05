В сети появился первый трейлер «Ренфилда» — комедийного хоррор-боевика, который рассказывает о злоключениях слуги Дракулы в современном мире. Ренфилд приходит в группу поддержки, где обсуждают абьюзивных начальников, ведь ему приходится частенько выполнять жуткие приказы по «работе» — например, приводить к господину невинных монашек.
Трейлер показывает в образах Николаса Холта (Ренфилд) и Николса Кейджа (Дракула). И заодно демонстрирует, что в драках недостатка не будет!
«Ренфилд» позиционируется как экшен-комедия про персонажей из «Дракулы» Брэма Стокера. Фильм родился из обломков «Тёмной киновселенной» Universal и собрал впечатляющую команду творцов. Режиссёр — Крис Маккей, известный не столько «Войной будущего», сколько «Лего Фильмом: Бэтмен» и работой над «Робоцыпом». А сценарий написали один из сценаристов «Рика и Морти» Райан Ридли и, внезапно, отец «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман, которому и принадлежит идея «Ренфилда».
Мировая премьера намечена на апрель.
Читайте также
Какие фильмы выйдут в 2023: новые ужастики и триллеры
Увидим Уиллема Дефо в изоляции, посмотрим две вольные адаптации «Дракулы», очередные экранизации Стивена Кинга и слэшер про неправильных пчёл и Винни Пуха.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Долой буржуев!О роли фантастики в одной социалистической революции.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.