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    Новости

    Первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта»

    1 ноября 2021
    01.11.2021
    554
    0 минут на чтение
    Первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта»

    Disney опубликовала первый трейлер спин-оффа Мандалорца, который получил говорящее название «Книга Бобы Фетта».

    По сюжету Боба Фетт занимает трон Джаббы Хатта на Татуине и пытается удержать власть в своих руках.

    Шоураннером выступает Роберт Родригес. Главные роли исполнят Темуэра Моррисон и Минг-На Вен («Агенты Щ.И.Т.»).

    Первый эпизод выйдет 29 декабря.

    Трейлер

    Постер

    Первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта» 1
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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