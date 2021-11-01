Первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта»

Disney опубликовала первый трейлер спин-оффа Мандалорца, который получил говорящее название «Книга Бобы Фетта».
По сюжету Боба Фетт занимает трон Джаббы Хатта на Татуине и пытается удержать власть в своих руках.
Шоураннером выступает Роберт Родригес. Главные роли исполнят Темуэра Моррисон и Минг-На Вен («Агенты Щ.И.Т.»).
Первый эпизод выйдет 29 декабря.
Трейлер
Постер
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Хитрый план СкайнетаКомпьютер никогда не ошибается.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.