Первый трейлер второго сезона «Башни бога»

Crunchyroll наконец продлил аниме «Башня бога» (или Kami no Tou в оригинале) по мотивам одноименного вебтуна на второй сезон и показал его дебютный трейлер.

Помимо этого никаких подробностей о продолжении пока нет, в том числе примерной даты выхода.

Напомним, по сюжету парень по имени Баам решил забраться на вершину загадочной Башни, чтобы вернуть свою подругу Рахиль. Девушка отправилась туда, чтобы исполнить свою мечту и увидеть звезды. И ради ее достижения она готова на все — даже на предательство.