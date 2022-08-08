Первый трейлер второго сезона «Башни бога»

Crunchyroll наконец продлил аниме «Башня бога» (или Kami no Tou в оригинале) по мотивам одноименного вебтуна на второй сезон и показал его дебютный трейлер.
Помимо этого никаких подробностей о продолжении пока нет, в том числе примерной даты выхода.
Напомним, по сюжету парень по имени Баам решил забраться на вершину загадочной Башни, чтобы вернуть свою подругу Рахиль. Девушка отправилась туда, чтобы исполнить свою мечту и увидеть звезды. И ради ее достижения она готова на все — даже на предательство.
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Редактор
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