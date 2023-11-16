Первый трейлер второго сезона «Что, если…?»

Disney представил дебютный трейлер супергеройской анимационной антологии «Что, если…?» (или What If…? в оригинале).

Зрителей ждут эпизоды про спасающего Рождество Хэппи Хогана, Звездного лорда, атаковавшего величайших героев Земли, противостояние Капитана Картер и Гидры, Мстителей в 1602 году и не только.

Премьера состоится 22 декабря 2023 года. Новые серии будут выходить каждый день вплоть до 30 декабря.

Напомним, третий сезон уже находится в производстве, но подробностей о нем пока нет.

Трейлер

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