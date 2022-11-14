По «Гарри Поттеру и Проклятому дитя» хотели снять два фильма. К этой идее снова вернулись

Бывший руководитель Warner Bros. Тоби Эммерик в 2020 году хотел запустить в производство два фильма по мотивам «Гарри Поттера и Проклятого дитя».
Однако на Джоан Роулинг не была в этом заинтересована. Кроме того, продюсеры хотели дать «подышать» одноименному спектаклю. Плюс, его киноадаптация стала бы публичным признанием того, что «Фантастические твари» провалились.
Теперь же, по данным издание Puck, глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав решил к этой идее вернуться. Инсайдеры полагают, что на этот раз писательница может согласиться из-за плохих сборов триквела «Фантастических тварей».
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