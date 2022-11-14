    3
    Новости

    По «Гарри Поттеру и Проклятому дитя» хотели снять два фильма. К этой идее снова вернулись

    14 ноября 2022
    Avatar photo
    14.11.2022
    626
    0 минут на чтение
    По «Гарри Поттеру и Проклятому дитя» хотели снять два фильма. К этой идее снова вернулись

    Бывший руководитель Warner Bros. Тоби Эммерик в 2020 году хотел запустить в производство два фильма по мотивам «Гарри Поттера и Проклятого дитя».

    Однако на Джоан Роулинг не была в этом заинтересована. Кроме того, продюсеры хотели дать «подышать» одноименному спектаклю. Плюс, его киноадаптация стала бы публичным признанием того, что «Фантастические твари» провалились.

    Теперь же, по данным издание Puck, глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав решил к этой идее вернуться. Инсайдеры полагают, что на этот раз писательница может согласиться из-за плохих сборов триквела «Фантастических тварей».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    8 Futoku no Guild
    0
    27088
    Фантастическое аниме осени 2022: что стоит смотреть?

    Составляем впечатления по начальным эпизодам аниме осени 2022 года.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 3
    0
    77936
    Марта Уэллс «Змеиное море». В поисках места под солнцем

    Фэнтезийные приключения воздушного народа.

    Какие фильмы посмотреть в кино в ноябре 2022? Африканские супергерои и русские волшебники 9
    0
    126874
    Какие фильмы посмотреть в кино в ноябре 2022? Африканские супергерои и русские волшебники

    Реквием по Чёрной Пантере, корейская резня и подростковое фэнтези от автора «Стиляг».

    Настольная игра «Неизвестная планета»: через тетрис к звёздам!
    0
    134074
    Настольная игра «Неизвестная планета»: через тетрис к звёздам!

    Игроки будут исследовать новые миры, запускать вездеходы, развивать технологии и вести свою корпорацию к победе.

    Видео: обзор настольного файтинга «Битва демонов»
    0
    313319
    Видео: обзор настольного файтинга «Shadow Fight: Битва демонов»

    Новый ролик от Hobby World.

    Обзор A Plague Tale: Requiem. Реквием по видеокарте
    0
    205973
    Обзор A Plague Tale: Requiem. Реквием по видеокарте

    Крысы! Ну почему опять крысы?!

    Мир фантастики №228 (ноябрь 2022) 2
    0
    265504
    Мир фантастики №228 (ноябрь 2022)

    Мифы и легенды во всех проявлениях.

    «Чёрный Адам»: второе дыхание DC или тупой боевичок? 4
    0
    237780
    «Чёрный Адам»: второе дыхание DC или тупой боевичок?

    Фильм полностью заслужил всю критику в свой адрес, как стереотипный супергеройский боевик без какой-либо изюминки.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить