По комиксу TMNT: The Last Ronin делают мрачную экшен-RPG

Компания Paramount объявила, что в разработке находится ААА-игра по мотивам комикса Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.
Это будет мрачная экшен-RPG от третьего лица, авторы которой вдохновляются последними God of War.
Игра будет рассчитана на одиночное прохождение, поскольку сюжет оригинала разворачивается в будущем, где в живых остался только один из команды Черепашек-ниндзя.
Какая студия отвечает за разработку, пока не уточняется. Но новостями о проекте обещают поделиться в ближайшие месяцы.
Релиз состоится через несколько лет.
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