По комиксу TMNT: The Last Ronin делают мрачную экшен-RPG

Компания Paramount объявила, что в разработке находится ААА-игра по мотивам комикса Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

Это будет мрачная экшен-RPG от третьего лица, авторы которой вдохновляются последними God of War.

Игра будет рассчитана на одиночное прохождение, поскольку сюжет оригинала разворачивается в будущем, где в живых остался только один из команды Черепашек-ниндзя.

Какая студия отвечает за разработку, пока не уточняется. Но новостями о проекте обещают поделиться в ближайшие месяцы.

Релиз состоится через несколько лет.