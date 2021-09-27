Победители «Британской премии фэнтези 2021»

Фрагмент обложки Кэтлин Дженингс Flyaway

26 сентября организаторы литературной премии «Британская премия фэнтези» (British Fantasy Award) в рамках фестиваля FantasyCon в Бирмингеме объявили победителей всех основных номинаций за 2020 год.

Если произведение издано на русском, то мы традиционно пишем русскоязычное название.

Специальная премия (премия им. Карла Эдварда Вагнера) — Аласдер Стюарт

— Аласдер Стюарт Премия им. Сиднея Дж. Баундса лучшему дебютанту — Кэтлин Дженингс «Flyaway»

— Кэтлин Дженингс «Flyaway» Премия им. Августа Дерлета (лучший хоррор-роман) — Сильвия Морено-Гарсия «Мексиканская готика»

— Сильвия Морено-Гарсия «Мексиканская готика» Премия им. Роберта Холдстока (лучший фэнтези роман) — Аликс Э. Харроу «The Once and Future Witches»

— Аликс Э. Харроу «The Once and Future Witches» Повесть — Ф. Джели Кларк «Ring Shout»

— Ф. Джели Кларк «Ring Shout» Малая форма — Ида Кьоу «Infinite Tea in the Demara Café»

— Ида Кьоу «Infinite Tea in the Demara Café» Сборник — Шарлотта Бонд «The Watcher in the Woods»

— Шарлотта Бонд «The Watcher in the Woods» Антология — Зельда Найт, Оганечовве Дональд Экпеки «Dominion: An Anthology of Speculative Fiction from Africa and the African Diaspora (Volume One)»

— Зельда Найт, Оганечовве Дональд Экпеки «Dominion: An Anthology of Speculative Fiction from Africa and the African Diaspora (Volume One)» Художник — Даниэле Серра

— Даниэле Серра Нехудожественное издание или сайт — Элисон Пейрз «Women Make Horror: Filmmaking, Feminism, Genre»

— Элисон Пейрз «Women Make Horror: Filmmaking, Feminism, Genre» Независимое издательство — Luna Press

— Luna Press Журнал — Strange Horizons

— Strange Horizons Фильм — «Пацаны», 8-й эпизод 2-го сезона «Что мне известно»

— «Пацаны», 8-й эпизод 2-го сезона «Что мне известно» Аудио — The Magnus Archives

— The Magnus Archives Комикс/Графический роман — Кирон Гиллен «Die, Volume 2: Split the Party»

Британская премия фэнтези основана Британском обществом фэнтези в 1976 году. До этого она была известна как «Премия фэнтези Августа Дерлета» (The August Derleth Fantasy Awards) и включала в себя несколько номинаций. И вот как раз в 1976 учредили большую премию, одна из номинаций которых носит имя Дерлета. Позднее её стали вручать за лучшие произведения в жанре ужасов.

За годы в истории премии Рэмси Кэмпбелл удостаивался 12 раз, Стивен Кинг – 7 раз, а Майкл Муркок и Грэм Джойс — по 6 раз.