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    Новости

    Победители «Британской премии фэнтези 2021»

    27 сентября 2021
    27.09.2021
    1368
    1 минута на чтение
    Победители Британской премии фэнтези 1

    Фрагмент обложки Кэтлин Дженингс Flyaway

    26 сентября организаторы литературной премии «Британская премия фэнтези» (British Fantasy Award) в рамках фестиваля FantasyCon в Бирмингеме объявили победителей всех основных номинаций за 2020 год.

    Если произведение издано на русском, то мы традиционно пишем русскоязычное название.

    • Специальная премия (премия им. Карла Эдварда Вагнера) — Аласдер Стюарт
    • Премия им. Сиднея Дж. Баундса лучшему дебютанту — Кэтлин Дженингс «Flyaway»
    • Премия им. Августа Дерлета (лучший хоррор-роман) — Сильвия Морено-Гарсия «Мексиканская готика»
    • Премия им. Роберта Холдстока (лучший фэнтези роман) — Аликс Э. Харроу «The Once and Future Witches»
    • Повесть — Ф. Джели Кларк «Ring Shout»
    • Малая форма — Ида Кьоу «Infinite Tea in the Demara Café»
    • Сборник — Шарлотта Бонд «The Watcher in the Woods»
    • Антология — Зельда Найт, Оганечовве Дональд Экпеки «Dominion: An Anthology of Speculative Fiction from Africa and the African Diaspora (Volume One)»
    • Художник — Даниэле Серра
    • Нехудожественное издание или сайт — Элисон Пейрз «Women Make Horror: Filmmaking, Feminism, Genre»
    • Независимое издательство — Luna Press
    • Журнал — Strange Horizons
    • Фильм — «Пацаны», 8-й эпизод 2-го сезона «Что мне известно»
    • Аудио — The Magnus Archives
    • Комикс/Графический роман — Кирон Гиллен «Die, Volume 2: Split the Party»

    Британская премия фэнтези основана Британском обществом фэнтези в 1976 году. До этого она была известна как «Премия фэнтези Августа Дерлета» (The August Derleth Fantasy Awards) и включала в себя несколько номинаций. И вот как раз в 1976 учредили большую премию, одна из номинаций которых носит имя Дерлета. Позднее её стали вручать за лучшие произведения в жанре ужасов.

    За годы в истории премии Рэмси Кэмпбелл удостаивался 12 раз, Стивен Кинг – 7 раз, а Майкл Муркок и Грэм Джойс — по 6 раз.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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