Победители «Британской премии фэнтези 2021»

Фрагмент обложки Кэтлин Дженингс Flyaway
26 сентября организаторы литературной премии «Британская премия фэнтези» (British Fantasy Award) в рамках фестиваля FantasyCon в Бирмингеме объявили победителей всех основных номинаций за 2020 год.
Если произведение издано на русском, то мы традиционно пишем русскоязычное название.
- Специальная премия (премия им. Карла Эдварда Вагнера) — Аласдер Стюарт
- Премия им. Сиднея Дж. Баундса лучшему дебютанту — Кэтлин Дженингс «Flyaway»
- Премия им. Августа Дерлета (лучший хоррор-роман) — Сильвия Морено-Гарсия «Мексиканская готика»
- Премия им. Роберта Холдстока (лучший фэнтези роман) — Аликс Э. Харроу «The Once and Future Witches»
- Повесть — Ф. Джели Кларк «Ring Shout»
- Малая форма — Ида Кьоу «Infinite Tea in the Demara Café»
- Сборник — Шарлотта Бонд «The Watcher in the Woods»
- Антология — Зельда Найт, Оганечовве Дональд Экпеки «Dominion: An Anthology of Speculative Fiction from Africa and the African Diaspora (Volume One)»
- Художник — Даниэле Серра
- Нехудожественное издание или сайт — Элисон Пейрз «Women Make Horror: Filmmaking, Feminism, Genre»
- Независимое издательство — Luna Press
- Журнал — Strange Horizons
- Фильм — «Пацаны», 8-й эпизод 2-го сезона «Что мне известно»
- Аудио — The Magnus Archives
- Комикс/Графический роман — Кирон Гиллен «Die, Volume 2: Split the Party»
Британская премия фэнтези основана Британском обществом фэнтези в 1976 году. До этого она была известна как «Премия фэнтези Августа Дерлета» (The August Derleth Fantasy Awards) и включала в себя несколько номинаций. И вот как раз в 1976 учредили большую премию, одна из номинаций которых носит имя Дерлета. Позднее её стали вручать за лучшие произведения в жанре ужасов.
За годы в истории премии Рэмси Кэмпбелл удостаивался 12 раз, Стивен Кинг – 7 раз, а Майкл Муркок и Грэм Джойс — по 6 раз.
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