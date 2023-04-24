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    Подкаст: Nintendo, «Звёздный путь» и Lord of the Rings: Gollum в новостном спецвыпуске от 24 апреля

    24 апреля 2023
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    24.04.2023
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    2 минуты на чтение
    Подкаст: Nintendo, «Звёздный путь» и Lord of the Rings: Gollum в новостном спецвыпуске от 24 апреля

    Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск «Фантастических новостей» — большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала «Мир фантастики».

    Сегодня вы узнаете:

    • сколько игр намерена экранизировать Sony, чтобы перебить успех Nintendo с «Братьями Марио»;
    • какой будет вторая фаза телевизионной вселенной «Звёздного пути»;
    • какой роман «Лаборатория Фантастики» признала лучшим в 2022 году;
    • и многое другое!

    У микрофона Никита Волкович — приятного прослушивания! А в качестве бонус-трека — рекомендация нашего автора, литературного критика и фантастиковеда Василия Владимирского. Он советует сборник рассказов Харлана Эллисона «Эликсиры Эллисона. От глупости и смерти» от издательства АСТ

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Дайджест обзорных материалов за неделю

    Прежде всего — традиционный разговорный подкаст, новый выпуск которого посвящён творчеству Терри Пратчетта. Роман Файницкий, Дарья Беленкова и Евгения Сафонова отдают дань уважения великому писателю и рассказывают, как он повлиял на их жизнь.

    1. Популяризатор науки и историк космонавтики Антон Первушин посмотрел фильм «Вызов» и задался логичным вопросом: а стоило ли его снимать в космосе?.. Ответы — в большой и вдумчивой статье.
    2. Главный фанат «Короля и Шута» в нашей редакции Дмитрий Шепелев рассказал, стоило ли превращать сериал-байопик с панк-сказку. Шоу получилось и пронзительным, и смешным, и местами немножко нелепым, вопрос только — хорошим ли?
    3. Денис Старостин посмотрел второй сезон российского городского фэнтези «Сергий против нечисти». К сожалению, сериал так и не смог выйти на уровень выше, чем набор шаблонных юмористических скетчей.
    4. Если вы соскучились по стимпанку, обязательно обратите внимание на топ сериалов от Марии Лебеденко: там наверняка найдётся интересное шоу, которое вы упустили.
    5. Обзор второго издания настольной игры «Тираны Подземья» от Юлии Хариной! Тёмные эльфы всё так же плетут интриги и ведут кровопролитные войны, остаётся только вопрос: так ли в это интересно играть, как раньше?
    6. А ещё на неделе вышло сразу три материала Алексея Ионова! Во-первых, прочтите рецензию на одиночный роман Шона Стюарта «Йода. Свидание с Тьмой во вселенной «Звёздных войн» — он рассказывает о переговорах Магистра Йоды и Графа Дуку за три месяца до событий «Мести и ситхов». 
    7. Ещё один материал Алексея — отзыв на новых «Трёх мушкетеров». Это уже не добуквенная экранизация романа Александра Дюма, а бодрый детективный триллер, где д’Артаньян и его друзья больше похожи на пиратов, чем на защитников короля.
    8. И третий материал Алексея Ионова — рецензия на роман Денниса Тейлора «Потому что нас много» в так называемой «Вселенной Боба». Категорически рекомендуем к прочтению и саму книгу, и статью.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)

    Фантастический подкаст
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