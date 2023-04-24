Подкаст: Nintendo, «Звёздный путь» и Lord of the Rings: Gollum в новостном спецвыпуске от 24 апреля

Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск «Фантастических новостей» — большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала «Мир фантастики».

Сегодня вы узнаете:

сколько игр намерена экранизировать Sony, чтобы перебить успех Nintendo с «Братьями Марио»;

какой будет вторая фаза телевизионной вселенной «Звёздного пути»;

какой роман «Лаборатория Фантастики» признала лучшим в 2022 году;

и многое другое!

У микрофона Никита Волкович — приятного прослушивания! А в качестве бонус-трека — рекомендация нашего автора, литературного критика и фантастиковеда Василия Владимирского. Он советует сборник рассказов Харлана Эллисона «Эликсиры Эллисона. От глупости и смерти» от издательства АСТ

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Дайджест обзорных материалов за неделю

Прежде всего — традиционный разговорный подкаст, новый выпуск которого посвящён творчеству Терри Пратчетта. Роман Файницкий, Дарья Беленкова и Евгения Сафонова отдают дань уважения великому писателю и рассказывают, как он повлиял на их жизнь.

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