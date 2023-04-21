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    Подкасты
    #Терри Пратчетт

    Обсуждаем книги Терри Пратчетта в 76-м выпуске «Фантастического подкаста»

    21 апреля 2023
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    21.04.2023
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    0 минут на чтение
    #Терри Пратчетт
    Не можешь победить — смейся. Памяти Терри Пратчетта 5

    Иллюстрация: камео в мини-сериале «Опочтарение»

    Этот выпуск «Фантастического подкаста» — о Терри Пратчетте, великом авторе, которому 28 апреля исполнилось бы 75 лет! Роман Файницкий (влюблен в творца сердечно), Дарья Беленкова (встречала автора лично) и Евгения Сафонова (издаёт писателя собственноручно) беседуют о Пратчетте во всех его проявлениях.

    Как сэр Терри поселился в наших сердцах и что он дал нашему разуму? Какие книги читать первыми, а какие мысли автора считать самыми важными? Говорим о религии и власти, о смерти и жизни, и, конечно же, о любви. Любви Пратчетта к человеку и человечеству… и о нашей собственной, нежной и преданной любви к нему.

    Приглашаем вас разделить это чувство — приятного прослушивания!

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    Фантастический подкаст
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