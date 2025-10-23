Похоже, киноадаптация Dragonlance все-таки вернулась в работу









Манганьелло много лет добивался экранизации Dragonlance: писал сценарий, собирал архив из тысячи страниц концепт-артов и даже предлагал выкупить права, когда Wizards в 2024-м отменили его сериал. Но теперь, похоже, легендарная сага о Копье всё-таки получит новое дыхание.







Кроме этого, Манганьелло — заядлый игрок, участвовавший в шоу Critical Role в образе Аркхана, фанатика Тиамат. Есть шанс, что поклонников ждут новые проекты по Dragonlance.

Культисты Такхизис по всему миру, готовьте свои тёмные ритуалы — Dragonlance может вернуться. Создатели легендарного мира Маргарет Уэйс и Трейси Хикман опубликовали фото с актёром и фанатом D&D Джо Манганьелло, подписав его словами: «Мы вернулись».Судя по футболке с логотипом Dragonlance и улыбкам на фото, в студии Wizards of the Coast снова кипит работа над проектом, связанным с миром Кринн — тем самым, что Уэйс и Хикман придумали для TSR ещё в 1984 году.