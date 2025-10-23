КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

Классика

Мультфильмы — самые точные экранизации DC
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Новости

Похоже, киноадаптация Dragonlance все-таки вернулась в работу

Андрей Квасков
23 октября 15:09
189
1 минута на чтение
Культисты Такхизис по всему миру, готовьте свои тёмные ритуалы — Dragonlance может вернуться. Создатели легендарного мира Маргарет Уэйс и Трейси Хикман опубликовали фото с актёром и фанатом D&D Джо Манганьелло, подписав его словами: «Мы вернулись».

Судя по футболке с логотипом Dragonlance и улыбкам на фото, в студии Wizards of the Coast снова кипит работа над проектом, связанным с миром Кринн — тем самым, что Уэйс и Хикман придумали для TSR ещё в 1984 году.

Манганьелло много лет добивался экранизации Dragonlance: писал сценарий, собирал архив из тысячи страниц концепт-артов и даже предлагал выкупить права, когда Wizards в 2024-м отменили его сериал. Но теперь, похоже, легендарная сага о Копье всё-таки получит новое дыхание.

Кроме этого, Манганьелло — заядлый игрок, участвовавший в шоу Critical Role в образе Аркхана, фанатика Тиамат. Есть шанс, что поклонников ждут новые проекты по Dragonlance.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

The Outer Worlds 2 во всем лучше оригинала — что пишут критики

Новости

«"Очень странные дела" на минималках» — критики о сериале-приквеле «Оно»

Новости

Amazon заплатила всего 20 млн долларов за «Джеймса Бонда». Пока что

Новости

Слухи про «Звёздные войны»: вместо фильма о Рэй могут снять сольник неожиданного персонажа
Если верить «инсайдерам», конечно.

Новости

«Вы дадите мне гранату? А базуку? Или танк?» — трейлер нового сериала от создателя «Во все тяжкие»

Новости

Бюджет сиквелов «Страстей Христовых» составит $200 млн. Мэл Гибсон покажет битвы ангелов и демонов
Премьера обеих картин ожидается весной 2027 года.

Новости

Киновселенная DC пока обойдется без Дарксайда — частично из-за Marvel
У режиссера есть более «интересные» персонажи для DCU.

Новости

Финал «Вампиров средней полосы» стартует 1 ноября
Новый трейлер прилагается.

Новости

В 1 сезоне «Гарри Поттера» будет персонаж, которого там в книгах не было. И убийство Поттеров!
Похоже, сериал расширяет книги.

Новости

Учёные создали киберглаз для слепых
Пациенты снова могут читать.
Показать ещё
Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты