Похоже, фильм про Хана Соло обзавёлся названием и новыми подробностями

Пожалуй, ни одна франшиза в мире не снимается в условиях такой строжайшей секретности, как «Звёздные войны». И от этого каждая крупица информации о фильмах становится на вес золота. Мы собрали несколько новых подробностей о грядущем спин-оффе «Звёздных войн», который рассказывает про молодость Хана Соло.

Название

На днях пользователь Reddit опубликовал черновой каталог LEGO, в котором явно видно название будущего фильма. Кстати, это уже не первый раз, когда из-за утечек LEGO в Сеть попадают подробности о том или ином персонаже. Как и всегда, верить утечке или нет — решать вам.

Актёр Майкл К. Уильямс не появится в фильме

Кроме того, стало известно, что актёр Майкл Кеннет Уильямс («Прослушка», «12 лет рабства») не появится в финальном монтаже фильма. Увы, смена режиссёров потребовала дополнительных съёмок, а из-за плотного графика Уильямс просто не смог разорваться между двумя съёмочными площадками. Поэтому его героя решили попросту вырезать из ленты. Известно, что он играл какого-то гуманоидного пришельца, который был похож на двуногого зверя.

Примечательно, что этот герой связывал между собой Хана Соло и персонажа Эмилии Кларк по имени Кира.

Эмилия Кларк играет героиню по имени Кира?

По крайней мере, так сказал Уильямс изданию Vanity Fair. С одной стороны, это действительно может быть настоящим именем. В далёкой-далёкой галактике это имя встречается довольно часто: можно вспомнить офицера повстанцев Киру Лар из книги ролевой игры Star Wars Roleplaying Game Core Rulebook, целый Дом Кира на Ондероне из Star Wars: Knight of all Republic II: The Sith Lords и даже джедая Киру Карсен из мультиплеерной игры Star Wars: The Old Republic.

Правда, стоит вспомнить, что Рей из «Пробуждения Силы» тоже первоначально фигурировала под этим именем, чтобы избежать любых утечек. Возможно, что теперь ситуация повторяется, а настоящее имя героини мы узнаем сильно позже.

