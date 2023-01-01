Похоже, Soviet Games делает продолжение «Бесконечного лета»

Soviet Games жирно намекнула, что работает над продолжением (или спин-оффом?) «Бесконечного лета».

Прямо сейчас студия ищет сценариста, который знаком со вселенной популярной визуальной новеллы.

Напомним, в центре сюжета оригинальной игры был парень Семен, который однажды заснул в автобусе и проснулся у ворот пионерлагеря «Совенок», заодно переместившись во времени — из конца «нулевых » в 1980-е.

Последним релизом Soviet Games была ВН «Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл», над которой студия работала больше пяти лет.