Похоже, Soviet Games делает продолжение «Бесконечного лета»

Soviet Games жирно намекнула, что работает над продолжением (или спин-оффом?) «Бесконечного лета».
Прямо сейчас студия ищет сценариста, который знаком со вселенной популярной визуальной новеллы.
Напомним, в центре сюжета оригинальной игры был парень Семен, который однажды заснул в автобусе и проснулся у ворот пионерлагеря «Совенок», заодно переместившись во времени — из конца «нулевых » в 1980-е.
Последним релизом Soviet Games была ВН «Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл», над которой студия работала больше пяти лет.
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