Полнометражный мультфильм «Охотники на троллей» выйдет в июле

Netflix наконец-то представил тизер полнометражного мультфильма «Охотники на троллей: восстание титанов» (Trollhunters: Rise of the Titans). Картина завершит сюжеты мультсериалов «Охотники на троллей», «Трое с небес» и «Волшебники».

Действие развернётся сразу после мультсериала «Волшебники», где нам представили таинственного врага, угрожающего Земле.

Ранее Гильермо Дель Торо (один из продюсеров) рассказывал, что в картине появятся многие персонажи прошлых мультсериалов.

Премьера — 21 июля.