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    Новости

    Полнометражный мультфильм «Охотники на троллей» выйдет в июле

    27 апреля 2021
    Кот-император
    27.04.2021
    188
    0 минут на чтение

    Netflix наконец-то представил тизер полнометражного мультфильма «Охотники на троллей: восстание титанов» (Trollhunters: Rise of the Titans). Картина завершит сюжеты мультсериалов «Охотники на троллей», «Трое с небес» и «Волшебники».

    Действие развернётся сразу после мультсериала «Волшебники», где нам представили таинственного врага, угрожающего Земле.

    Ранее Гильермо Дель Торо (один из продюсеров) рассказывал, что в картине появятся многие персонажи прошлых мультсериалов.

    Премьера — 21 июля.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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