Полнометражный мультфильм «Охотники на троллей» выйдет в июле

Netflix наконец-то представил тизер полнометражного мультфильма «Охотники на троллей: восстание титанов» (Trollhunters: Rise of the Titans). Картина завершит сюжеты мультсериалов «Охотники на троллей», «Трое с небес» и «Волшебники».
Действие развернётся сразу после мультсериала «Волшебники», где нам представили таинственного врага, угрожающего Земле.
Ранее Гильермо Дель Торо (один из продюсеров) рассказывал, что в картине появятся многие персонажи прошлых мультсериалов.
Премьера — 21 июля.
Читайте также
«Охотники на троллей»: мультсериал Гильермо Дель Торо
За стандартной завязкой этого городского фэнтези скрываются цепляющие персонажи и проработанная мифология.
«Трое с небес: Истории Аркадии», 2 сезон: конец света приближается
Второй сезон мультсериала завершил историю принца и принцессы с другой планеты и подвёл её к финальному кроссоверу.
Мультсериал «Волшебники: Истории Аркадии». Как Гильермо Дель Торо снял своих «Мстителей: Финал»
Заключительный мультсериал «Историй Аркадии» получился динамичным и масштабным, но очень сумбурным. Старых героев превратили в функции, а новых толком не раскрыли.
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.