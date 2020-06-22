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    Новости

    «Пора подлить масло в огонь революции» — трейлер «King’s Man: Начало»

    22 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    22.06.2020
    1129
    1 минут на чтение
    «Пора подлить масло в огонь революции» — трейлер «King’s Man: Начало»

    20th Century Studios представила трейлер «King’s Man: Начало», который станет приквелом предыдущих фильмов во франшизе.

    Картина расскажет о возникновении «самого стильного» шпионского агенства, а ее действие развернется в начале 20 века, когда мир оказался на пороге войны из-за группы злодеев во главе с Распутиным.

    Режиссером фильма выступает Мэттью Вон, который работал над первыми двумя частями. А главных героев сыграли Харрис Дикинсон («Темные отражения»),  Джемма Артертон («Битва титанов»), Рис Иванс («Гарри Поттер и Дары смерти»), Аарон Тейлор-Джонсон («Годзилла») и другие.

    «King’s Man: Начало» в России выйдет 17 сентября. Премьеру фильма уже дважды переносили.

    Трейлер в оригинале

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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