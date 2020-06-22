«Пора подлить масло в огонь революции» — трейлер «King’s Man: Начало»

20th Century Studios представила трейлер «King’s Man: Начало», который станет приквелом предыдущих фильмов во франшизе.
Картина расскажет о возникновении «самого стильного» шпионского агенства, а ее действие развернется в начале 20 века, когда мир оказался на пороге войны из-за группы злодеев во главе с Распутиным.
Режиссером фильма выступает Мэттью Вон, который работал над первыми двумя частями. А главных героев сыграли Харрис Дикинсон («Темные отражения»), Джемма Артертон («Битва титанов»), Рис Иванс («Гарри Поттер и Дары смерти»), Аарон Тейлор-Джонсон («Годзилла») и другие.
«King’s Man: Начало» в России выйдет 17 сентября. Премьеру фильма уже дважды переносили.
Трейлер в оригинале
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