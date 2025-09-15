КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Премия «Эмми»-2025: полный список победителей

Кот-император
15 сентября 09:02
701
1 минута на чтение
Этой ночью, пока в США был день, вручили крупнейшую американскую телепремию «Эмми» — вторую её часть, в самых престижных номинациях (технические «Эмми» раздали неделю назад). Главным триумфатором стал минисериал Netflix «Переходный возраст» про мальчика-убийцу, получивший 6 наград. Оуэн Купер, звезда этого сериала, стал самым молодым обладателем «Эмми» за лучшую мужскую роль в истории.
Из фантастики телеакадемия отметила только «Разделение» за игру двоих актёров, «Андора» за сценарий Дэна Гилроя и «Пингвина» за актрису Кристин Милиоти. А вот Колин Фаррелл в актёрской категории проиграл.

Трэмелл Тилльман и Бритт Лоуэр в «Разделении». Оба получили по актёрской «Эмми»

Полный список победителей по номинациям

📺 Лучшие шоу:
Лучший драматический сериал: «Больница Питт»
Лучший комедийный сериал: «Киностудия»
Лучший минисериал или антология: «Переходный возраст»
Лучшее соревновательное реалити-шоу: «Предатели»
Лучшее ток-шоу: «Поздно вечером со Стивеном Колбертом»
Лучшее варьете-шоу: «Прошлая неделя вечером с Джоном Оливером»
Лучший спецвыпуск варьете в прямом эфире: «Субботним вечером в прямом эфире»: юбилейный спецвыпуск к 50-летию
🎭 Актёры:
Лучший актёр в драматическом сериале: Ноа Вайл, «Больница Питт»
Лучшая актриса в драматическом сериале: Бритт Лоуэр, «Разделение»
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Трэмелл Тилльман, «Разделение»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин Ланаса, «Больница Питт»
Лучший актёр в минисериале, антологии или телефильме: Стивен Грэхем, «Переходный возраст»
Лучшая актриса в минисериале, антологии или телефильме: Кристин Милиоти, «Пингвин»
Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт, «Хитрости»
Лучший актёр в комедийном сериале: Сет Роген, «Киностудия»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Ханна Айнбиндер, «Хитрости»
Лучший актёр второго плана в минисериале, антологии или телефильме: Оуэн Купер, «Переходный возраст»
Лучшая актриса второго плана в минисериале, антологии или телефильме: Эрин Доэрти, «Переходный возраст»
✍️ Сценарии:
Лучший сценарий в драматическом сериале: Дэн Гилрой, «Андор»
Лучший сценарий в минисериале, антологии или телефильме: Джек Торн, Стивен Грэхем, «Переходный возраст»
Лучший сценарий в комедийном сериале: Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Хайк, Алекс Грегори, Фрида Перес, «Киностудия»
Лучший сценарий в варьете: «Прошлая неделя вечером с Джоном Оливером»
🎥 Режиссёры:
Лучший режиссёр в комедийном сериале: Сет Роген, «Киностудия»
Лучший режиссёр в драматическом сериале: Адам Рэнделл, «Медленные лошади»
Лучший режиссёр в минисериале, антологии или телефильме: Филип Барантини, «Переходный возраст»

Остальные «Эмми» вручили неделю назад:

«Пингвин», «Андор» и «Аркейн» — объявлены победители Creative Arts Emmy 2025

Андрей Квасков

07.09.2025

1441

Лидером по числу наград стала «Киностудия».

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

