Премия «Эмми»-2025: полный список победителей

Этой ночью, пока в США был день, вручили крупнейшую американскую телепремию «Эмми» — вторую её часть, в самых престижных номинациях (технические «Эмми» раздали неделю назад). Главным триумфатором стал минисериал Netflix «Переходный возраст» про мальчика-убийцу, получивший 6 наград. Оуэн Купер, звезда этого сериала, стал самым молодым обладателем «Эмми» за лучшую мужскую роль в истории.