Премия «Эмми»-2025: полный список победителей

Этой ночью, пока в США был день, вручили крупнейшую американскую телепремию «Эмми» — вторую её часть, в самых престижных номинациях (технические «Эмми» раздали неделю назад). Главным триумфатором стал минисериал Netflix «Переходный возраст» про мальчика-убийцу, получивший 6 наград. Оуэн Купер, звезда этого сериала, стал самым молодым обладателем «Эмми» за лучшую мужскую роль в истории.
Полный список победителей по номинациям
Лучший драматический сериал: «Больница Питт»
Лучший комедийный сериал: «Киностудия»
Лучший минисериал или антология: «Переходный возраст»
Лучшее соревновательное реалити-шоу: «Предатели»
Лучшее ток-шоу: «Поздно вечером со Стивеном Колбертом»
Лучшее варьете-шоу: «Прошлая неделя вечером с Джоном Оливером»
Лучший спецвыпуск варьете в прямом эфире: «Субботним вечером в прямом эфире»: юбилейный спецвыпуск к 50-летию
Лучший актёр в драматическом сериале: Ноа Вайл, «Больница Питт»
Лучшая актриса в драматическом сериале: Бритт Лоуэр, «Разделение»
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Трэмелл Тилльман, «Разделение»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин Ланаса, «Больница Питт»
Лучший актёр в минисериале, антологии или телефильме: Стивен Грэхем, «Переходный возраст»
Лучшая актриса в минисериале, антологии или телефильме: Кристин Милиоти, «Пингвин»
Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт, «Хитрости»
Лучший актёр в комедийном сериале: Сет Роген, «Киностудия»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Ханна Айнбиндер, «Хитрости»
Лучший актёр второго плана в минисериале, антологии или телефильме: Оуэн Купер, «Переходный возраст»
Лучшая актриса второго плана в минисериале, антологии или телефильме: Эрин Доэрти, «Переходный возраст»
Лучший сценарий в драматическом сериале: Дэн Гилрой, «Андор»
Лучший сценарий в минисериале, антологии или телефильме: Джек Торн, Стивен Грэхем, «Переходный возраст»
Лучший сценарий в комедийном сериале: Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Хайк, Алекс Грегори, Фрида Перес, «Киностудия»
Лучший сценарий в варьете: «Прошлая неделя вечером с Джоном Оливером»
Лучший режиссёр в комедийном сериале: Сет Роген, «Киностудия»
Лучший режиссёр в драматическом сериале: Адам Рэнделл, «Медленные лошади»
Лучший режиссёр в минисериале, антологии или телефильме: Филип Барантини, «Переходный возраст»
