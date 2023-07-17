Признание в любви зомби и зараженная акула — новый трейлер сериала «Предсмертный список зомби»

Netflix опубликовал полноценный трейлер лайв-экшен адаптации комедийной зомби-манги «Предсмертный список зомби» (или Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto в оригинале).

В центре сюжета Акира Тендо, который однажды просыпается и обнаруживает, что его город опустошен и захвачен зомби. И внезапно его это обрадовало, потому что ему больше не надо ходить на работу. Более того, герой составляет список из 100 вещей, которые он хочет сделать, прежде чем сам превратится в ходячего мертвеца.

Премьера состоится 3 августа. При этом в начале июле стартовала аниме-экранизация.