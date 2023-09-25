Призрак робота, психотерапевт и вампиры — трейлер седьмого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim опубликовал полноценный трейлер седьмого сезона анимационного сериала «Рик и Морти».
В ролике можно услышать, как Рика и Морти вместо Джастина Ройланда, с которым AS прежде разорвал отношения, озвучил другой актер. Пользователи встретили новые голоса позитивно, хотя озвучка Рика некоторым показалась недостаточно эмоциональной.
Сериал вернется на экраны 15 октября.
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Редактор
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