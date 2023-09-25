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    Призрак робота, психотерапевт и вампиры — трейлер седьмого сезона «Рика и Морти»

    25 сентября 2023
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    25.09.2023
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    Призрак робота, психотерапевт и нога Рик — трейлер седьмого сезона «Рика и Морти»

    Adult Swim опубликовал полноценный трейлер седьмого сезона анимационного сериала «Рик и Морти».

    В ролике можно услышать, как Рика и Морти вместо Джастина Ройланда, с которым AS прежде разорвал отношения, озвучил другой актер. Пользователи встретили новые голоса позитивно, хотя озвучка Рика некоторым показалась недостаточно эмоциональной.

    Сериал вернется на экраны 15 октября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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