Про Шерлока Холмса снимут мультсериал для взрослых

компания Harry King Television запускает анимационный сериал о Шерлоке Холмсе.





В основе лягут книги Николаса Серкомба «Неизданные приключения Шерлока Холмса». Сериал будет ориентирован на взрослую аудиторию: каждый сезон построят вокруг крупной детективной арки, а отдельные эпизоды свяжут с каноном Конан Дойла.





Зрителям обещают раскрытие предысторий Холмса, Ватсона, миссис Хадсон и Мориарти в современном ключе и с фокусом на международный рынок.





Руководителем проекта стал продюсер Дэвид Лиман, продюсер двух частей «Шрека». Рабочее название мультсериала — «Анимационный Шерлок».



Издание Variety сообщило, что