Про Шерлока Холмса снимут мультсериал для взрослых

Издание Variety сообщило, что компания Harry King Television запускает анимационный сериал о Шерлоке Холмсе.
В основе лягут книги Николаса Серкомба «Неизданные приключения Шерлока Холмса». Сериал будет ориентирован на взрослую аудиторию: каждый сезон построят вокруг крупной детективной арки, а отдельные эпизоды свяжут с каноном Конан Дойла.
Зрителям обещают раскрытие предысторий Холмса, Ватсона, миссис Хадсон и Мориарти в современном ключе и с фокусом на международный рынок.
Руководителем проекта стал продюсер Дэвид Лиман, продюсер двух частей «Шрека». Рабочее название мультсериала — «Анимационный Шерлок».