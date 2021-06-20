Продюсер «Хранителей» назначен шоураннером сериала про Шёлк от Sony и Marvel

Sony готовит многосерийную экранизацию графической новеллы «Шелк» (Silk), и, по данным Deadline, её шоураннером должен стать Том Спезейли, работавший над недавним сериалом HBO «Хранители».

Издание пишет, что Amazon заключил договор с Томом Спезейли о разработке сериалов для своего стримингового сервиса. Первый проект, которым он займётся, — это сериал про супергероиню Синди Мун, известную также как «Шёлк». Продюсерами выступят Фил Лорд и Кристофер Миллер, кураторы «Спайдерверса».

Синди Мун была создана Дэном Слоттом и Умберто Рамосом и дебютировала в комиксах в 2014 году. По сюжету, Синди Мун училась вместе с Питером Паркером, и на его выставке девушку укусил тот же радиоактивный паук. Синди обрела суперсилу, способность испускать паутину из кончиков своих пальцев и передвигаться по стенам, а также усиленное «паучье чутье». Затем она попала к человеку по имени Иезекииль Симс, который тайно обучал её. Спустя более десяти лет она вышла в мир, приняв личность Шёлка.

В кинематографической вселенной Marvel Синди Мун дебютировала в фильме «Человеке-пауке: Возвращение домой». Её сыграла Тиффани Эспенсен.