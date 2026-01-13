КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года

Фильмы про космос: фантастика, одобренная учёными и космонавтами
«Космическая одиссея 2001 года»: что с нами сделал этот фильм за 50 лет
«Провожающая в последний путь Фрирен»: финальный трейлер 2 сезона

Кот-император
13 января 10:00
121
1 минута на чтение
Студия Toho Animation выложила финальный трейлер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Премьера должна состояться уже 16 января 2026 на сервисе Crunchyroll.
«Фрирен» — это лирическая история о вечноживущей эльфийке, которая когда-то вместе с другими героями сражалась против сил зла. Спустя много лет она обнаруживает, что её боевые товарищи умерли или состарились. Она отправляется в новое путешествие, чтобы выполнить их последние желания и лучше понять смертных.
Мир Фантастики
YouTube
you-video
Бросайте все дела и смотрите «Провожающую в последний путь Фрирен». Это новая классика аниме

Константин Буянов

04.04.2024

43125

Это меланхоличное и теплое приключение, которое надолго осядет в памяти.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

