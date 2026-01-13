«Провожающая в последний путь Фрирен»: финальный трейлер 2 сезона

Студия Toho Animation выложила финальный трейлер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Премьера должна состояться уже 16 января 2026 на сервисе Crunchyroll.
«Фрирен» — это лирическая история о вечноживущей эльфийке, которая когда-то вместе с другими героями сражалась против сил зла. Спустя много лет она обнаруживает, что её боевые товарищи умерли или состарились. Она отправляется в новое путешествие, чтобы выполнить их последние желания и лучше понять смертных.
