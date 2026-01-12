Пятый сезон «Очень странных дел» начали снимать без готового сценария финала





В процессе работы братья также активно спорили о судьбе Оди: один из вариантов предполагал, что весь эпизод будет вести к её гибели , однако в итоге авторы решили сохранить неоднозначность , чтобы не перегружать зрителей резкими сюжетными поворотами.

Ранее шоураннеры рассказывали, что рассматривали и другие радикальные идеи для финала — от смены стороны Векной до масштабной битвы с демогоргонами. В какой-то момент даже обсуждался даже трёхчасовой заключительный эпизод, что могло повлиять на затянувшуюся работу над сценарием.





Документальная картина One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 доступна на Netflix.

Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы признались, что съёмки пятого и финального сезона начались без готового сценария последнего эпизода. Об этом они рассказали в документальном фильме Netflix One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5. По словам Мэтта, отсутствие финального сценария вызывало серьёзное напряжение в команде, так как концовка считалась ключевой частью всего сезона.