Раскрыт актер на роль Весемира в 4 сезоне «Ведьмака». Он играл в «Гарри Поттере»





Роль старейшего ведьмака из Школы Волка исполнит Питер Маллан, который наиболее известен по участию в фильмах «На игле», «Дитя человеческое», «Последний легион» и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». Причина рекаста была исключительно из-за конфликта в расписании Бодни.





Ранее журналисты отметили, что в новых эпизодах также вернутся Ясен Атор и Пол Бульон, игравшие ведьмаков Койона и Ламберта.







Четвертый сезон выйдет в 2025 году — вероятно, 30 октября. До конца года также должен выйти спецэпизод про банду «Крыс».

