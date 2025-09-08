КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

Как Тим Бёртон возродил Бэтмена на экране
Кто станет новым Миядзаки?
Новости

Раскрыт актер на роль Весемира в 4 сезоне «Ведьмака». Он играл в «Гарри Поттере»

Андрей Квасков
8 сентября 17:20
125
1 минута на чтение
Изданию Redanian Intelligence удалось выяснить имя актера, который заменит Кима Боднию в роли Весемира в четвертом сезоне «Ведьмака».

Роль старейшего ведьмака из Школы Волка исполнит Питер Маллан, который наиболее известен по участию в фильмах «На игле», «Дитя человеческое», «Последний легион» и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». Причина рекаста была исключительно из-за конфликта в расписании Бодни.

Ранее журналисты отметили, что в новых эпизодах также вернутся Ясен Атор и Пол Бульон, игравшие ведьмаков Койона и Ламберта.

Четвертый сезон выйдет в 2025 году — вероятно, 30 октября. До конца года также должен выйти спецэпизод про банду «Крыс».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Манга «Магическая битва» получила продолжение. Там на Землю вторгаются пришельцы!

Новости

«Чебурашка» получит новый мультсериал

Новости

Тизер-трейлер «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Новости

«Я люблю Снежную королеву» — трейлер фэнтези «Ледяная башня»

Новости

Первый тизер сериала «Последний выживший самурай»
Премьера в ноябре.

Новости

«Заклятие 4» побеждает Marvel в прокате (но не нравится критикам)
Теперь это самая кассовая часть серии, несмотря на средние оценки.

Новости

Съёмки сериала по God of War — уже через полгода
Руководит процессом создатель «Галактики».

Новости

Писатели отсудили 1,5 миллиарда долларов у ИИ-компании
Однако обучение ИИ на чужих книгах признано законным.

Новости

Умер писатель Василий Головачёв
Ему было 77 лет.

Новости

«Пингвин», «Андор» и «Аркейн» — объявлены победители Creative Arts Emmy 2025
Лидером по числу наград стала «Киностудия».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты