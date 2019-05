И снова с вами нерегулярная рубрика «Раздача», в рамках которой мы рассказываем об играх в интернет-магазинах, которые можно бесплатно добавить в библиотеку.

В Epic Games Store в рамках «Мега-распродажи» стартовало новое недельное предложение — себе в библиотеку можно добавить City of Brass. Это процедурно-генерируемый 3D-рогалик (почти как The Binding of Isaac, например) в антураже восточной сказки. Если персонаж погибнет в схватке со скелетами или напорется на ловушку, то всё придётся начинать сначала. Акция продлится до 6 июня. Затем магазин начнёт раздачу гибрида ролевой игры и стратегии Kingdom.

А в магазине GOG можно забрать Obduction — фантастическую адвенчуру от разработчиков Myst. Предложение действительно до 1 июня, торопитесь! Чтобы добавить игру в библиотеку, нужно перейти на страницу распродажи и кликнуть на баннер с игрой.

Кроме того, в магазине GOG стартовала летняя распродажа, в которой участвуют как новые тайтлы, так и классические. Например, с 10%-скидкой можно приобрести недавно появившиеся в каталоге старые Warcraft и Diablo. GOG постоянно обновляет «быстрые скидки» на главной странице, так что следите за предложениями!