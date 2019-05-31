Раздача: адвенчура Obduction и 3D-рогалик City of Brass Кот-редактор 31.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение И снова с вами нерегулярная рубрика «Раздача», в рамках которой мы рассказываем об играх в интернет-магазинах, которые можно бесплатно добавить в библиотеку. В Epic Games Store в рамках «Мега-распродажи» стартовало новое недельное предложение — себе в библиотеку можно добавить City of Brass. Это процедурно-генерируемый 3D-рогалик (почти как The Binding of Isaac, например) в антураже восточной сказки. Если персонаж погибнет в схватке со скелетами или напорется на ловушку, то всё придётся начинать сначала. Акция продлится до 6 июня. Затем магазин начнёт раздачу гибрида ролевой игры и стратегии Kingdom. А в магазине GOG можно забрать Obduction — фантастическую адвенчуру от разработчиков Myst. Предложение действительно до 1 июня, торопитесь! Чтобы добавить игру в библиотеку, нужно перейти на страницу распродажи и кликнуть на баннер с игрой. Кроме того, в магазине GOG стартовала летняя распродажа, в которой участвуют как новые тайтлы, так и классические. Например, с 10%-скидкой можно приобрести недавно появившиеся в каталоге старые Warcraft и Diablo. GOG постоянно обновляет «быстрые скидки» на главной странице, так что следите за предложениями! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: