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    Новости

    Режиссёр «Кловерфилд, 10» снимет сериал по «Водному миру»

    30 июля 2021
    30.07.2021
    1664
    1 минута на чтение
    Режиссё «Кловерфилд, 10» снимет сериал по «Водному миру»

    Более 25 лет назад на экраны вышел фильм трудной судьбы — постапокалиптический приключенческий боевик «Водный мир», который считается одной из самых убыточных картин на свете.

    И тем удивительнее видеть, что его продюсеры Джон Дэвис и Джон Фокс хотят вернуться в водный мир — но уже в виде сериала для стримингового сервиса. У дуэта даже есть режиссёр на примете — Дэн Трахтенберг, снявший камерный триллер «Кловерфилд, 10» и почти закончивший съёмки нового «Хищника».

    Команда собирается развить историю тех же персонажей, но спустя двадцать лет после событий фильма. Напомним, оригинал рассказывал о мире, в котором растаяли полярные снега, покрыв практически всю Землю водой. В центре сюжета был герой Кевина Костнера по прозвищу Моряк. Он сталкивался с самыми опасными бандитами Водного мира, и в приключениях знакомился с девушкой Хелен и девочкой Энолой. Хелен попросила Моряка отвезти их на сушу — и в конце фильма герои действительно прибывали на легендарную сушу.

    Продюсеры не упоминали конкретных актёров. Да и пока на 100% не могут сказать, каким именно получится сериал. Сейчас «Водный мир» принадлежит Universal Television, и, по словам, Фокса, для будущего сериала уже есть подходящая платформа. И хотя продюсер не назвал конкретную площадку, скорее всего, он имел в виду Peacock, которая недавно заключила сделку с Universal.

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     Алексей Турчин |  28.07.2020

    Производство было сущим адом, расходы побили все рекорды, а режиссёр сбежал со съёмок. Но «великий провал» до сих пор неплохо смотрится… и приносит немалые деньги.

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