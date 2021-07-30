Режиссёр «Кловерфилд, 10» снимет сериал по «Водному миру»

Более 25 лет назад на экраны вышел фильм трудной судьбы — постапокалиптический приключенческий боевик «Водный мир», который считается одной из самых убыточных картин на свете.

И тем удивительнее видеть, что его продюсеры Джон Дэвис и Джон Фокс хотят вернуться в водный мир — но уже в виде сериала для стримингового сервиса. У дуэта даже есть режиссёр на примете — Дэн Трахтенберг, снявший камерный триллер «Кловерфилд, 10» и почти закончивший съёмки нового «Хищника».

Команда собирается развить историю тех же персонажей, но спустя двадцать лет после событий фильма. Напомним, оригинал рассказывал о мире, в котором растаяли полярные снега, покрыв практически всю Землю водой. В центре сюжета был герой Кевина Костнера по прозвищу Моряк. Он сталкивался с самыми опасными бандитами Водного мира, и в приключениях знакомился с девушкой Хелен и девочкой Энолой. Хелен попросила Моряка отвезти их на сушу — и в конце фильма герои действительно прибывали на легендарную сушу.

Продюсеры не упоминали конкретных актёров. Да и пока на 100% не могут сказать, каким именно получится сериал. Сейчас «Водный мир» принадлежит Universal Television, и, по словам, Фокса, для будущего сериала уже есть подходящая платформа. И хотя продюсер не назвал конкретную площадку, скорее всего, он имел в виду Peacock, которая недавно заключила сделку с Universal.