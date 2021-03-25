Режиссёр Кэри Фукунага экранизирует киберпанк-комикс «Токийский призрак»

Сценарист и режиссёр Кэри Фукунага, известный по сериалу «Настоящий детектив», фильмам «Оно» и «Не время умирать», вместе со студией Legendary поставит киберпанк-комикс Рика Ремендера «Токийский призрак».

«Призрак» — комикс всего из 10 выпусков, который переносит читателя в 2089 год, когда человечество в попытке сбежать от реальности стало полностью зависеть от технологий. Главным героями выступают констебли Леда Дент и Дебби Декэй. Им выпадает странная работёнка, которая может вывести к единственному на Земле месту, свободному от технологий — Токийскую Нацию Сада.

Сценаристом фильма выступит Рик Ремендер. До этого он уже работал с голливудскими постановщиками над адаптациями своего комикса — вместе с Руссо занимался сериалом «Академия смерти» (Deadly Class).

Комикс в двух томах выпускало на русском издательство fanzon.