Режиссёр Мэтт Ривз рассказал о детективной стороне нового «Бэтмена»

Режиссёр нового «Бэтмена» Мэтт Ривз рассказал об источниках вдохновения при создании фильма и его жанровых особенностях в интервью журналу MovieMaker. Согласно постановщику, созданный им образ Загадочника списан с известного серийного убийцы Зодиака, который орудовал в США в конце 1960-х.

Бэтмен начал свою карьеру борца с преступностью как детектив, и, по словам Ривза, его «Бэтмен» пытается исследовать эту сторону героя, что приближает повествование к фильмам ужасов с участием серийных убийц.