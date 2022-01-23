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    Новости

    Режиссёр Мэтт Ривз рассказал о детективной стороне нового «Бэтмена»

    23 января 2022
    23.01.2022
    1716
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    Режиссёр нового «Бэтмена» Мэтт Ривз рассказал об источниках вдохновения при создании фильма и его жанровых особенностях в интервью журналу MovieMaker. Согласно постановщику, созданный им образ Загадочника списан с известного серийного убийцы Зодиака, который орудовал в США в конце 1960-х.

    Бэтмен начал свою карьеру борца с преступностью как детектив, и, по словам Ривза, его «Бэтмен» пытается исследовать эту сторону героя, что приближает повествование к фильмам ужасов с участием серийных убийц.

    Аналогично действиям Зодиака, Загадочник будет убивать важных людей Готэма и оставлять на месте преступления зашифрованные послания. Ривз подчёркивает, что стремился отразить в фильме коррумпированный во всех смыслах город, серый и мрачный, и цель главного героя — изменить обстановку вопреки всем трудностям.

    Ривз также поделился, что предстоящий блокбастер будет одновременно экшеном с элементами хоррора и детективным триллером. Ривз ставит «Бэтмена» близко к хоррору, поскольку изображает Тёмного рыцаря как детектива, преследующего злобных убийц в ночи:

    Идея коррумпированного места, в котором ты пытаешься плыть против течения, чтобы бороться, чтобы изменить ситуацию, является квинтэссенцией Бэтмена. И в центре этих нуарных историй почти всегда детектив, верно? И именно поэтому он величайший детектив в мире. Вдобавок к тому, что эта история практически хоррор, триллер и боевик, так она ещё и отличный детектив.

    «Бэтмен» выйдет в кинотеатрах 3 марта 2022 года.

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    В российском прокате с 3 марта.

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