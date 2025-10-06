Ридли Скотт: «Большинство фильмов дерьмо, а мои — хороши!»

Ридли Скотт, отвечая на вопрос о процессе создания своих фильмов, отметил, что всегда придерживается принципа: «качество важнее количества». О ситуации в индустрии режиссер высказался в своем фирменном стиле:
Ридли Скотт
Количество фильмов, которые снимаются сегодня по всему миру, буквально исчисляется миллионами. Не тысячами — миллионами. И большинство из них — дерьмо.
Что остается делать в такой ситуации? Смотреть собственные работы, конечно же!
Ридли Скотт
Это ужасно, но я начал смотреть собственные фильмы. И, честно говоря, они действительно хороши! А главное — не стареют.
Последним на данный момент фильмом Скотта стал «Гладиатор 2», а следующим проектом постановщика должна стать экранизация книги «Собачьи звёзды». Это постапокалиптический роман о мире, где большая часть населения планеты погибла во время пандемии.
