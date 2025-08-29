КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

«Поле битвы: Земля». Как был создан величайший плохой фильм
«Сталкер» Тарковского: князь Мышкин в Зоне Посещения
Как Ридли Скотт отказался снимать «Терминатора 3»: «Меня нельзя купить»

Кот-император
29 августа 09:55
91
1 минута на чтение
Ридли Скотт снял немало известных фантастических фильмов — «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Марсианин». Недавно режиссёр признался, что в их числе мог оказаться и «Терминатор 3: Восстание машин» — но он отказался от этого предложения.
В интервью Guardian Скотт рассказал эту историю. На переговорах он потребовал у студии гонорар, равный тому, что получает Арнольд Шварценеггер — 20 миллионов долларов. К его изумлению, продюсеры согласились. Тем не менее, подумав, он решил, что серия «Терминатор» не подходит его стилю.
Ридли Скотт

Я горжусь этим. Я отказался от 20 миллионов. Смотрите, ребята: меня нельзя купить!


Кто-то предложил: «Проси себе гонорар Арни». Я подумал: «Попробую». Говорю: «Хочу столько же, сколько Арни». Они сказали «да», и я подумал: «Твою ж мать!». 


Но я всё равно не мог его снять. Это не моя тема. Всё равно что снимать «Бонда». «Бонд» по сути своей — это веселье и китч. «Терминатор» — натуральный комикс. А я попытался бы его сделать реалистичным. Поэтому мне никогда не предлагали снимать «Бонда» — я бы его просрал.

В итоге «Терминатора 3» поставил Джонатан Мостоу, получив за это всего 5 миллионов (гонорар Шварценеггера же вырос до 30 миллионов). Фильм был успешным в прокате, но получил куда более скромные оценки зрителей, чем первые две части. Кто знает, может быть, «реалистичный» подход Ридли Скотта сделал бы его популярнее?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

