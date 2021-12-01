    3
    Новости

    Ридли Скотт объяснил, почему отказался снимать «Дюну»

    1 декабря 2021
    01.12.2021
    107
    0 минут на чтение
    Ридли Скотт объяснил, почему отказался снимать «Дюну»

    Ридли Скотт, известный по «Чужому» и «Бегущему по лезвию», в одном из интервью рассказал, почему отказался от съемок самой первой экранизацией «Дюны», за которую после взялся Дэвид Линч.

    По его словам, изначально он тесно работал над историей картины вместе со сценаристом Руди Вурлитцером, но получилось слишком дорого.

    Продюсер Дино Де Лаурентисом втянул меня в это, и мы сказали: «У нас есть сценарий, и он чертовски хорош». Тогда Дино сказал: «Это слишком дорого, придется снимать в Мексике». <…> Поэтому он отправил меня в Мехико. И при всем уважении к Мехико, дела в те дни там шли не очень. Мне там не понравилось. Я пришел в студию, где полы были земляными.

    Из-за всех этих трудностей режиссер отказался от фильма и взялся за другой проект — приключенческую ленту «Легенда» с Томом Крузом и Тимом Карри.

    Читайте также

    Ритдли Скотт раскритиковал кинокомиксы: «Их спасают спецэффекты»

    Ридли Скотт раскритиковал кинокомиксы: «Их спасают спецэффекты»

     Дмитрий Кинский |  15.11.2021

    «Чужого», кстати, он считает супергеройским фильмом.

    В работе находится сериал

    В работе находится сериал во вселенной «Бегущего по лезвию»

     Дмитрий Кинский |  22.11.2021

    Об этом сообщил сам Ридли Скотт.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Фэнтези с ненадежными рассказчиками 7
    0
    1899
    Фэнтези с ненадежными рассказчиками

    Книги, где герой что-то недоговаривает, искажает своим восприятием или даже обманывает читателя.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 13
    0
    9488
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021

    Среди новинок первого зимнего месяца книги Сергея Лукьяненко, Г. Л. Олди, Брома, Сэма Сайкса и других интересных авторов.

    Читаем книгу Джо Аберкромби «Мудрость толпы». Финал новой трилогии
    0
    52836
    Читаем книгу Джо Аберкромби «Мудрость толпы». Финал новой трилогии

    Глава из начала книги демонстрирует приближение большой катастрофы.

    «Фантастические твари 3»: пересказ сюжета слили в сеть 7
    0
    61532
    «Фантастические твари 3»: пересказ сюжета слили в сеть

    Прочитали предполагаемую утечку и пришли к выводу, что во вселенной «Гарри Поттера» лучше быть единственным ребёнком в семье. 

    Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю».
    0
    110688
    Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю». Мир без надежды

    Ориентальное фэнтези с тремя героями, которые пытаются оседлать бурю перемен.

    «Обитель зла: Раккун-Сити» снята точно по играм — но лучше ли? 3
    0
    116057
    «Обитель зла: Раккун-Сити» снята близко к играм — но лучше ли от того?

    Новая экранизация гораздо ближе к первоисточнику, чем серия с Милой Йовович. Но это, к сожалению, чуть ли не единственное преимущество новой версии. 

    Сериал «Аркейн» — событие, которое стоит видеть. Наш обзор 9
    0
    156078
    Сериал «Аркейн» — событие, которое стоит видеть. Наш обзор

    Если бы нам год назад сказали, что мультсериал по MOBA-игре станет достойным наследником «Легенды об Аанге», мы бы не поверили. Но это именно так!

    «Охотники за привидениями: Наследники» — правильная третья часть! Наш обзор 2
    0
    169987
    «Охотники за привидениями: Наследники» — правильная третья часть! Наш обзор

    Здесь  из каждого кадра сочится любовь к оригиналу, а новые персонажи умеют зацепить.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить