Ридли Скотт объяснил, почему отказался снимать «Дюну»

Ридли Скотт, известный по «Чужому» и «Бегущему по лезвию», в одном из интервью рассказал, почему отказался от съемок самой первой экранизацией «Дюны», за которую после взялся Дэвид Линч.

По его словам, изначально он тесно работал над историей картины вместе со сценаристом Руди Вурлитцером, но получилось слишком дорого.

Продюсер Дино Де Лаурентисом втянул меня в это, и мы сказали: «У нас есть сценарий, и он чертовски хорош». Тогда Дино сказал: «Это слишком дорого, придется снимать в Мексике». <…> Поэтому он отправил меня в Мехико. И при всем уважении к Мехико, дела в те дни там шли не очень. Мне там не понравилось. Я пришел в студию, где полы были земляными.

Из-за всех этих трудностей режиссер отказался от фильма и взялся за другой проект — приключенческую ленту «Легенда» с Томом Крузом и Тимом Карри.