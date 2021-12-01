Ридли Скотт объяснил, почему отказался снимать «Дюну»

Ридли Скотт, известный по «Чужому» и «Бегущему по лезвию», в одном из интервью рассказал, почему отказался от съемок самой первой экранизацией «Дюны», за которую после взялся Дэвид Линч.
По его словам, изначально он тесно работал над историей картины вместе со сценаристом Руди Вурлитцером, но получилось слишком дорого.
Продюсер Дино Де Лаурентисом втянул меня в это, и мы сказали: «У нас есть сценарий, и он чертовски хорош». Тогда Дино сказал: «Это слишком дорого, придется снимать в Мексике». <…> Поэтому он отправил меня в Мехико. И при всем уважении к Мехико, дела в те дни там шли не очень. Мне там не понравилось. Я пришел в студию, где полы были земляными.
Из-за всех этих трудностей режиссер отказался от фильма и взялся за другой проект — приключенческую ленту «Легенда» с Томом Крузом и Тимом Карри.
Читайте также
Ридли Скотт раскритиковал кинокомиксы: «Их спасают спецэффекты»
«Чужого», кстати, он считает супергеройским фильмом.
В работе находится сериал во вселенной «Бегущего по лезвию»
Об этом сообщил сам Ридли Скотт.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Там, где нас нетГрустный стрип про Луну и не только.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.