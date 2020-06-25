Робот-девушка сыграет главную роль в фантастическом фильме

Главную роль в новом фантастическом фильме «b» сыграет робот с искусственным интеллектом. Гиноида зовут Эрика, и её создали японские учёные Хироси Исигуро и Кохей Огава. Эрика способна поддерживать диалог и изображать эмоции. А для фильма её искусственный интеллект научили играть по методу Станиславского.

При других подходах к актёрской игре актёры используют как образец собственный жизненный опыт. Но у Эрики нет жизненного опыта. Она создана с нуля, чтобы сыграть эту роль. Нам пришлось симулировать её движения и эмоции в сессиях один на один, например, управлять скоростью её движений, проговаривать её эмоции, тренировать развитие её персонажа и язык тела. — продюсер фильма Сэм Хозе

По сюжету, учёный, работавший над программой по улучшению человеческого генома, узнаёт, что его работа может стать опасной. Он решает помочь сбежать лаборатории гиноиду, которого создал (из анонса не вполне ясно, как робот связан с генетикой). Бюджет фильма оценивают в 70 миллионов долларов — вполне прилично даже по голливудским меркам.

Создатели обещают, что в случае успеха снимут целую серию фильмов с реальными роботами. Что интересно, актриса-роботесса уже нарасхват: создатели «b» буквально перехватили Эрику у другой студии, которая хотела подписать её на свой фильм от режиссёра Тони Кея («Американская история Х»). Съёмки части сцен с Эрикой уже прошли в 2019 году в Японии.

Полюбоваться на Эрику можно на этом видео. Здесь её мимика ещё далека от идеала и проваливается в «зловещую долину».