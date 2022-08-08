Розарио Доусон: Disney работает над возвращением «Карателя»

Розарио Доусон в рамках мероприятия Chicago Comic & Entertainment Expo проговорилась, что Disney работает над новым сериалом про Карателя.
Правда, пока непонятно, откуда она взяла эту информацию — непосредственно от Marvel или из слухов в СМИ.
Вчера я узнала, что «Каратель» вернется. И мне кажется, это мой шанс, потому что это был единственный сериалом, в котором я не появилась. А еще мне очень нравится Джон Бернтал.
Ранее Disney анонсировала «Сорвиголову: Рожденный заново» с Чарли Коксом в главной роли. А вот о возвращении «Карателя» пока не было ни слова.
Обновлено: Розарио Доусон написала в твиттере, что узнала о возрождении «Карателя» от фанатов, и подчеркнула, что ей не стоит доверять в этом вопросе.
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