Розарио Доусон: Disney работает над возвращением «Карателя»

Розарио Доусон в рамках мероприятия Chicago Comic & Entertainment Expo проговорилась, что Disney работает над новым сериалом про Карателя.

Правда, пока непонятно, откуда она взяла эту информацию — непосредственно от Marvel или из слухов в СМИ.

Вчера я узнала, что «Каратель» вернется. И мне кажется, это мой шанс, потому что это был единственный сериалом, в котором я не появилась. А еще мне очень нравится Джон Бернтал.

Ранее Disney анонсировала «Сорвиголову: Рожденный заново» с Чарли Коксом в главной роли. А вот о возвращении «Карателя» пока не было ни слова.

Обновлено: Розарио Доусон написала в твиттере, что узнала о возрождении «Карателя» от фанатов, и подчеркнула, что ей не стоит доверять в этом вопросе.