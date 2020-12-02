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    «Руки прочь от кинокружка!», «Конь БоДжек» и «Королевство» — The New York Times назвал лучшие ТВ-шоу 2020 года

    2 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    02.12.2020
    863
    0 минут на чтение
    «Руки прочь от кинокружка!», «Конь Бо Джек» и «Королевство» — The New York Times назвал лучшие ТВ-шоу 2020 года

    Издание The New York Times составило несколько не ранжированных списков лучших ТВ-шоу 2020 года. Журналисты при этом отметили, что пандемия заметно отразилась на индустрии.

    Лучшие шоу:

    • «Лучше звоните Солу»;
    • «Все к лучшему»;
    • Документальный цикл City So Real;
    • «Птица доброго Господа»;
    • «Я могу уничтожить тебя»;
    • «Руки прочь от кинокружка!»;
    • «Миссис Америка»;
    • «Нормальные люди»;
    • «Пен15»;
    • «Долина соблазна»;
    • «Чем мы заняты в тени».

    Лучшие иностранные шоу:

    • «Белгравия»;
    • «Бюро»;
    • «Для Самы»;
    • «Псих, но все в порядке»;
    • «Руки прочь от кинокружка!»;
    • «Королевство»;
    • «Моя гениальная подруга»;
    • «Отчизна»;
    • «Таинственный путь»;
    • «Темпл».

    Лучшие завершенные шоу:

    • «Конь БоДжек»;
    • «Брокмайр»;
    • «Корпорация»;
    • «Доктор Плюшева»;
    • «В лучшем мире»;
    • «Последний шанс»;
    • «Ленокс-Хилл»;
    • «Шиттс Крик»;
    • «Молодые охотницы за головами»;
    • «Жизнь».
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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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