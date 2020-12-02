«Руки прочь от кинокружка!», «Конь БоДжек» и «Королевство» — The New York Times назвал лучшие ТВ-шоу 2020 года

Издание The New York Times составило несколько не ранжированных списков лучших ТВ-шоу 2020 года. Журналисты при этом отметили, что пандемия заметно отразилась на индустрии.
Лучшие шоу:
- «Лучше звоните Солу»;
- «Все к лучшему»;
- Документальный цикл City So Real;
- «Птица доброго Господа»;
- «Я могу уничтожить тебя»;
- «Руки прочь от кинокружка!»;
- «Миссис Америка»;
- «Нормальные люди»;
- «Пен15»;
- «Долина соблазна»;
- «Чем мы заняты в тени».
Лучшие иностранные шоу:
- «Белгравия»;
- «Бюро»;
- «Для Самы»;
- «Псих, но все в порядке»;
- «Руки прочь от кинокружка!»;
- «Королевство»;
- «Моя гениальная подруга»;
- «Отчизна»;
- «Таинственный путь»;
- «Темпл».
Лучшие завершенные шоу:
- «Конь БоДжек»;
- «Брокмайр»;
- «Корпорация»;
- «Доктор Плюшева»;
- «В лучшем мире»;
- «Последний шанс»;
- «Ленокс-Хилл»;
- «Шиттс Крик»;
- «Молодые охотницы за головами»;
- «Жизнь».
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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