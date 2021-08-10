С 2022 года Warner Bros. перестанет выпускать фильмы одновременно в кино и «цифре»

Warner Bros. подписала контракт с AMC Entertainment, согласно которому компания в течение первых 45 дней будет прокатывать свои фильмы в кинотеатрах AMC.

После этого WB может выпускать свои фильмы в других сетях и стриминговых сервисах. Но сделка вступит в силу только в 2022 году, поэтому на текущие премьеры она не распространяется.

Как следствие, компания отказывается от модели выпуска своих фильмов одновременно в традиционном прокате и HBO Max, за которую Warner Bros. многие деятели индустрии раскритиковали, в том числе кинотеатры и режиссеры.

Ранее WB похожую сделку заключила еще с двумя сетями — Cineworld и американским аналогом Regal.

До пандемии окно между релизами в кино и «цифре» составляло три месяца, а киностудии пытались его сократить, чтобы пораньше выпускать свои картины в онлайн-кинотеатрах, поскольку для них это более выгодно.