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    Новости

    С 2022 года Warner Bros. перестанет выпускать фильмы одновременно в кино и «цифре»

    10 августа 2021
    10.08.2021
    860
    0 минут на чтение
    С 2022 года Warner Bros. перестанет выпускать фильмы одновременно в кино и «цифре»

    Warner Bros. подписала контракт с AMC Entertainment, согласно которому компания в течение первых 45 дней будет прокатывать свои фильмы в кинотеатрах AMC.

    После этого WB может выпускать свои фильмы в других сетях и стриминговых сервисах. Но сделка вступит в силу только в 2022 году, поэтому на текущие премьеры она не распространяется.

    Как следствие, компания отказывается от модели выпуска своих фильмов одновременно в традиционном прокате и HBO Max, за которую Warner Bros. многие деятели индустрии раскритиковали, в том числе кинотеатры и режиссеры.

    Ранее WB похожую сделку заключила еще с двумя сетями — Cineworld и американским аналогом Regal.

    До пандемии окно между релизами в кино и «цифре» составляло три месяца, а киностудии пытались его сократить, чтобы пораньше выпускать свои картины в онлайн-кинотеатрах, поскольку для них это более выгодно.

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