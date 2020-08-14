С Брайаном Ли О’Мэлли связалась Ubisoft. Игру про Скотта Пилигрима вернут в магазины?

Брайан Ли О’Мэлли, автор комикса про Скотта Пилигрима, рассказал в твиттере, что с ним связались представители Ubisoft — однако подробностями делиться он не стал.
Прежде Брайан неоднократно сокрушался по поводу того, что в 2014 из PSN и Xbox Live Arcade удалили «битэмап» Scott Pilgrim vs. the World: The Game из-за необходимости продлевать лицензию.
Не исключено, что Ubisoft готовит переиздание игры в честь 10-летия киноадаптации «Скотта Пилигрима».
Scott Pilgrim vs. the World: The Game вышла в 2010 году — игру тепло приняли журналисты и обычные игроки. На сайте Metacritic ее средняя оценка равняется 77 баллам.
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