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    С Брайаном Ли О’Мэлли связалась Ubisoft. Игру про Скотта Пилигрима вернут в магазины?

    14 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    14.08.2020
    1034
    0 минут на чтение
    С Брайаном Ли О’Мэлли связалась Ubisoft. Игру про Скотта Пилигрима вернут в магазины?

    Брайан Ли О’Мэлли, автор комикса про Скотта Пилигрима, рассказал в твиттере, что с ним связались представители Ubisoft — однако подробностями делиться он не стал.

    С Брайаном Ли О’Мэлли связалась Ubisoft. Игру про Скотта Пилигрима вернут в магазины? 1

    Прежде Брайан неоднократно сокрушался по поводу того, что в 2014 из PSN и Xbox Live Arcade удалили «битэмап» Scott Pilgrim vs. the World: The Game из-за необходимости продлевать лицензию.

    Не исключено, что Ubisoft готовит переиздание игры в честь 10-летия киноадаптации «Скотта Пилигрима».

    Scott Pilgrim vs. the World: The Game вышла в 2010 году — игру тепло приняли журналисты и обычные игроки. На сайте Metacritic ее средняя оценка равняется 77 баллам.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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